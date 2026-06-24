“Pikturando”, domenica i pittori a caccia di scorci di Gualdo Tadino

Domenica 28 giugno le vie e le piazze del centro storico di Gualdo Tadino ospiteranno “Pikturando”, concorso di pittura estemporanea organizzato dall’associazione culturale Arte & Dintorni.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino e del Museo Regionale dell’Emigrazione “Pietro Conti”, con il sostegno dell’associazione Educare alla Vita Buona.

Il concorso è aperto ad artisti di ogni età, professionisti e appassionati. Il tema dell’edizione è “Scorci, atmosfere e paesaggi di Gualdo Tadino“. I partecipanti avranno l’intera giornata per dipingere la città su tela, con qualsiasi tecnica: olio, acrilico, acquarello o tecniche miste.

Il raduno è fissato fra le 9.30 e le 10 alla Mediateca del Museo dell’Emigrazione, in via Soprammuro, dove avverrà la punzonatura dei supporti, che dovranno essere bianchi e privi di bozzetti.

Gli artisti dipingeranno poi en plein air fra le vie gualdesi. La consegna delle opere è prevista entro le 18 in segreteria: per garantire l’anonimato durante la valutazione, le tele non dovranno essere firmate sul fronte. La premiazione si terrà alle 19, sempre alla Mediateca.

A valutare i lavori sarà una giuria tecnica formata da artisti e professionisti gualdesi, con giudizio insindacabile. I criteri riguardano originalità, aderenza al tema, tecnica e resa dell’atmosfera.

Al primo classificato andranno 100 euro, al secondo 50, al terzo 30. Tutti gli iscritti riceveranno un attestato di partecipazione. Le opere resteranno di proprietà degli autori, che potranno ritirarle al termine della manifestazione; l’organizzazione si riserva di fotografarle e pubblicarle per scopi promozionali.

La quota di iscrizione è di 10 euro per gli adulti e 5 euro per gli under 14. È consigliata la pre-iscrizione via mail, all’indirizzo [email protected], o al numero 338 7095444, anche WhatsApp, ma sarà possibile iscriversi anche la mattina stessa. Ogni partecipante dovrà portare il proprio materiale: cavalletto, colori e seduta.

Per chi prenderà parte all’estemporanea, il Ristorante Gigiotto di Gualdo Tadino, in via Morone 5, applicherà uno sconto del 10 per cento sul conto di domenica 28 giugno. Per usufruirne occorre comunicare la prenotazione del pranzo al momento dell’iscrizione.

L’organizzazione è curata dall’associazione Arte & Dintorni. Per informazioni: 338 7095444 (Oriana), [email protected].