Oggi e domani a Gualdo Tadino il Festival Umbro della Libertà alla Rocca Flea

Ci siamo. Venerdì 26 e sabato 27 giugno la Rocca Flea di Gualdo Tadino ospita la prima edizione del Festival Umbro della Libertà, un appuntamento che mette a confronto idee ed esperienze diverse su temi di stretta attualità.

Nelle due giornate si alterneranno sul palco, fra gli altri, ospiti di livello nazionale: Mauro Mazza, Bobo Craxi, Marco Rizzo, Luigi Marattin, Camillo Langone, Michele Silenzi, padre Felice Autieri, Federico Iadicicco e Eugenio Capozzi.

A livello regionale spiccano le presenze dell’europarlamentare Marco Squarta, del presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, del vicepresidente di Confindustria Umbria e CEO di Ecosuntek Spa Matteo Minelli e del presidente del Gruppo Grifo Agroalimentare Carlo Catanossi.

La manifestazione è organizzata dalla casa editrice Giubilei Regnani in collaborazione con Gualdo News, con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino.

Il festival è realizzato grazie al sostegno fondamentale di importanti aziende.

Main Partner dell’edizione 2026 è Ecosuntek; Gold Partner il Gruppo Grifo Agroalimentare. Completano il quadro dei partner Capoccia Bio, il Centro Commerciale Porta Nova, Geochim, la Farmacia Montepenna e Volaway Agenzia di Viaggi.

Special partner dell’edizione 2026 è lo Spazio Enel Energia di Gualdo Tadino.

Il Festival porterà a Gualdo Tadino anche 150 autori provenienti da tutta Italia che hanno partecipato ai concorsi letterari indetti da Historica Edizioni.

La prima giornata si apre oggi, venerdì 26 alle 17, con l’inaugurazione ufficiale.

Alle 17.30 la prima premiazione dei concorsi nazionali di Historica Edizioni, “Racconti Estivi” e “Amore per gli animali“, con intervento e saluto di Christian Severini, presidente dell’Ente Giochi de le Porte.

Alle 18.30 il primo panel, “Libertà, economia e intelligenza artificiale“, moderato da Edoardo Ridolfi, sempre di Gualdo News: ne parleranno Matteo Minelli, vicepresidente di Confindustria Umbria, Carlo Catanossi, presidente del Gruppo Grifo Agroalimentare, Massimiliano Presciutti, presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Gualdo Tadino, e l’europarlamentare Marco Squarta.

A chiudere il venerdì sarà il panel “Libertà e politica“, introdotto da Marco Gubbini, direttore responsabile di Gualdo News, con Marco Rizzo, Luigi Marattin e l’editore Francesco Giubilei.

Sabato 27 si comincia alle 17.30 con la premiazione dei concorsi letterari “Racconti Marchigiani” e “Racconti Umbri“.

Alle 18.30 il panel “Libertà e spiritualità“, introdotto e moderato dall’antropologo Gabriele Passeri, con lo storico della Chiesa padre Felice Autieri, lo storico Eugenio Capozzi, e l’autore e giornalista Camillo Langone.

Il gran finale è alle 21 con il panel “Libertà e geopolitica“, moderato dal giornalista e scrittore Mario Fioriti. A confronto Bobo Craxi, il giornalista e scrittore Mauro Mazza, già direttore del Tg1, Federico Iadicicco, presidente di ANPIT, e l’editore Michele Silenzi.

Due giorni, quattro panel e una sfilza di ospiti per il debutto umbro del festival. Appuntamento alla Rocca Flea: si parte oggi pomeriggio alle 17.