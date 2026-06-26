Sigillo, sabato 27 giugno inaugurazione dei lavori straordinari e ripristino del ponte sul Fiume Chiascio

Verranno inaugurati domani a Sigillo alle 11,30 i lavori di manutenzione straordinaria e ripristino del Ponte sul Fiume Chiascio, strada comunale del Masseggio.

L’intervento, promosso dal Comune di Sigillo, ha interessato una delle infrastrutture viarie più importanti del territorio comunale, posta lungo l’asse di collegamento tra i comuni di Sigillo e Gubbio.

I lavori hanno consentito il recupero funzionale e strutturale del manufatto, realizzato nei primi anni Cinquanta, mediante un articolato programma di opere finalizzate alla riparazione dei danni provocati dagli eventi sismici e dal naturale degrado delle strutture.

In particolare sono stati eseguiti interventi di consolidamento dei basamenti in muratura, di miglioramento delle condizioni di appoggio dell’impalcato e di rinforzo delle strutture portanti in calcestruzzo armato attraverso l’impiego di tecnologie specialistiche di consolidamento strutturale.

L’opera restituisce piena efficienza e sicurezza a un’infrastruttura strategica per la mobilità locale e rappresenta un importante investimento per la tutela del patrimonio pubblico, la sicurezza della viabilità e la valorizzazione del territorio.

“La cerimonia costituirà inoltre un’occasione per condividere con la cittadinanza e con le istituzioni il risultato di un intervento che testimonia l‘impegno delle amministrazioni pubbliche nella salvaguardia delle infrastrutture esistenti e nella cura del territorio“, sottolinea il sindaco Giampiero Fugnanesi.

Al termine della cerimonia inaugurale seguirà un momento conviviale presso l’Azienda Agricola Generotti, offerto dalle Aziende Agricole Generotti, dall’Azienda Agrituristica Villa Dama e dall’Impresa ESSETI, “alle quali l’amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento per il prezioso contributo e per l’attenzione riservata alle iniziative di valorizzazione del territorio“, conclude il primo cittadino di Sigillo.