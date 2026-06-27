Accorciati i tracciati de “La Favolosa” per evitare ai ciclisti le ore più calde della giornata

I due tracciati de “La Favolosa Gubbio – Memorial Mauro Procacci” subiranno un accorciamento per evitare ai ciclisti le ore più critiche della giornata a causa del gran caldo.
Lo rende noto la società organizzatrice Speed Motor Bike alla vigilia dello svolgimento della quarta edizione, in programma domenica 28 giugno.
Il percorso più lungo è stato ridotto a 50 chilometri, quello più corto a 31, con taglio per entrambi della sosta a Villa Montegranelli e passaggio diretto da Gubbio al Castello di Colmollaro.
Altre novità sostanziali introdotte: il servizio navetta per chi non volesse affrontare l’ascesa di Torre dell’Olmo e l’aumento dei punti di distribuzione dell’acqua lungo i percorsi. Per il resto, confermati sia la partenza da piazza Grande alle 8.45 che il pranzo finale agli Arconi.
Intanto, stanno arrivando le iscrizioni dell’ultimo momento al sito web www.lafavolosagubbio.it, mentre la manifestazione prenderà il via alle 14 di oggi, sabato 27, con “Aspettando La Favolosa”, rassegna di tipicità gastronomiche, musica e ballo, con gestione affidata al locale “The Sound” di Gubbio.
Alle 18, nella Sala degli Stemmi del palazzo comunale, l’incontro con Edita Pucinskaite, incentrato sulle due vittoriose imprese al Giro d’Italia femminile e con l’ex professionista Federico “Fred” Morini, oggi nello staff medico-sanitario della Nazionale di ciclismo su pista, che racconterà la sua storia legata allo sport della bicicletta.
Al termine, nuovo trasferimento in piazza San Giovanni per un momento di relax e di divertimento collettivo in attesa del via della mattina successiva.