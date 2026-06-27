Nuova Pallavolo Gualdo, stagione da incorniciare: promozione in Serie D e giovani protagoniste

Una promozione, un podio regionale e un settore giovanile in continua crescita. La Nuova Pallavolo Gualdo ha chiuso la stagione 2025-2026 con la tradizionale festa di fine anno, andata in scena il 20 giugno, ma soprattutto con la consapevolezza di aver vissuto una delle annate più importanti della sua storia recente.

A prendersi la scena sono state le ragazze della Prima Divisione, protagoniste di un campionato da incorniciare culminato con la promozione in Serie D. Un traguardo che arriva a distanza di appena due anni dal salto di categoria in Prima Divisione e che certifica il percorso di crescita della società biancorossa.

Guidata dall’allenatore Alessandro Papini e dal preparatore atletico Massimiliano Bellatalla, la squadra ha saputo costruire un cammino vincente, premiando il lavoro svolto in palestra e la continuità del progetto portato avanti dal sodalizio presieduto da Paolo Pieretti, con Gino Bazzucchi nel ruolo di vicepresidente.

Sorrisi anche dal settore giovanile. L’Under 14 ha chiuso il proprio campionato con un prestigioso terzo posto finale nel torneo CSI, risultato che conferma il buon lavoro svolto dal tecnico Fabio Mancinelli e la crescita di un gruppo che rappresenta una delle realtà più promettenti della pallavolo gualdese.

Numeri e prospettive positive arrivano anche dalle formazioni Under 16 e Under 18, protagoniste di una stagione importante sotto il profilo della crescita tecnica e personale. Gruppi numerosi e motivati, che testimoniano la vitalità di un movimento in continua espansione.

Alla base del progetto resta il lavoro sul vivaio. Dal Minivolley, guidato da Monia Cesaretti, continuano infatti ad arrivare entusiasmo e nuove energie, con tanti bambini che si avvicinano alla pallavolo e ai valori dello sport.

La festa di fine stagione è stata così l’occasione per riunire atlete, allenatori, dirigenti, volontari e famiglie, tutti protagonisti di un percorso che va oltre i risultati sportivi.

“I risultati ottenuti quest’anno sono motivo di orgoglio per tutti noi – sottolineano dalla società – ma la soddisfazione più grande è vedere tante ragazze crescere insieme attraverso lo sport. La promozione in Serie D e il podio dell’Under 14 rappresentano traguardi importanti, ma il vero successo è il percorso che stiamo costruendo anno dopo anno“.

Parole che raccontano l’identità della Nuova Pallavolo Gualdo, una società che continua a crescere mettendo al centro la formazione delle giovani atlete e il legame con il territorio. E la promozione in Serie D rappresenta oggi il punto più alto di un percorso che sembra avere ancora ampi margini di crescita.