Festival della Libertà, pubblico numeroso alla prima giornata. Oggi il gran finale

La Rocca Flea ha ospitato la prima giornata del Festival Umbro della Libertà, andata in scena ieri, venerdì 26 giugno, a Gualdo Tadino. Ampia la partecipazione del pubblico a tutti gli appuntamenti, dalle premiazioni letterarie ai due panel pomeridiani e serali.

A introdurre la manifestazione è stata Elisabetta Scassellati, di Gualdo News, che ha aperto la prima edizione del festival, organizzato dalla casa editrice Giubilei Regnani in collaborazione con Gualdo News e con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino.

La serata si è aperta con la premiazione dei concorsi nazionali di Historica Edizioni “Racconti Estivi” e “Amore per gli animali”, con i saluti di Christian Severini, presidente dell’Ente Giochi de le Porte.

Numerosi gli autori che hanno ottenuto il riconoscimento, provenienti da diverse parti d’Italia.





































































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Spazio poi al primo panel, “Libertà, economia e intelligenza artificiale”, moderato da Edoardo Ridolfi di Gualdo News. Al confronto l’europarlamentare Marco Squarta, il presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, il vicepresidente di Confindustria Umbria e amministratore delegato di Ecosuntek e Birra Flea Matteo Minelli, e il presidente del Gruppo Grifo Agroalimentare Carlo Catanossi. Industria e istituzioni a confronto su innovazione, competitività e sviluppo del territorio con numerosi spunti che sono stati offerti dai protagonisti.

A chiudere il venerdì il panel “Libertà e politica”, introdotto da Marco Gubbini, direttore responsabile di Gualdo News, con Marco Rizzo, Luigi Marattin e l’editore Francesco Giubilei, che ha moderato l’incontro. Non sono mancate “scintille” tra i due interlocutori, che hanno posizioni diametralmente opposte su numerose tematiche, che hanno tenuto incollata alle sedie la folta la presenza di pubblico fino a oltre le 23.

























































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Il programma prosegue oggi, sabato 27 giugno. Si comincia alle 17.30 con la premiazione dei concorsi “Racconti Marchigiani” e “Racconti Umbri”.

Alle 18.30 il panel “Libertà e spiritualità“, introdotto e moderato dall’antropologo Gabriele Passeri, con lo storico della Chiesa padre Felice Autieri, lo storico Eugenio Capozzi e l’autore e giornalista Camillo Langone.

Il gran finale è alle 21 con il panel “Libertà e geopolitica“, moderato dal giornalista e scrittore Mario Fioriti: a confronto Bobo Craxi, Mauro Mazza, giornalista e scrittore, già direttore del Tg1, il presidente di ANPIT Federico Iadicicco e l’editore Michele Silenzi.

Appuntamento quindi alla Rocca Flea per la seconda e ultima giornata. Ingresso libero.