Gualdo Tadino, Its Umbria Academy lancia la Summer School “Meccatronica ed energia” con Casimiri ed Ecosuntek

Una nuova opportunità formativa dedicata agli studenti delle scuole superiori per avvicinare i giovani al mondo delle professioni tecniche e dell’innovazione.

Lunedì 29 giugno alle ore 11, nella sede di Universo Flea a Gualdo Tadino, sarà presentata ufficialmente la Summer School “Meccatronica ed energia”, il nuovo progetto promosso da Its Umbria Academy.

L’iniziativa è rivolta agli studenti a partire dal terzo anno delle scuole superiori e si svolgerà nel corso del mese di luglio proprio nella città della ceramica.

La Summer School nasce dalla collaborazione tra Its Umbria Academy e l’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri” di Gualdo Tadino, con il contributo scientifico e logistico dell’azienda Ecosuntek e il supporto di Fondazione Perugia.

Obiettivo del progetto è offrire ai ragazzi un percorso di orientamento e formazione sulle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) con un’attenzione particolare ai temi della meccatronica applicata al settore dell’energia, dell’efficientamento energetico e della sostenibilità dei processi produttivi.

Un’iniziativa che intende rafforzare il legame tra scuola, formazione specialistica e imprese, offrendo agli studenti l’opportunità di conoscere da vicino alcuni dei settori che oggi presentano le maggiori prospettive occupazionali.

Alla conferenza stampa di presentazione interverranno Nicola Modugno, direttore di Its Umbria Academy, Giorgio Moretti, delegato di Fondazione Perugia, Katia Tittarelli, docente dell’Istituto “Raffaele Casimiri” di Gualdo Tadino, e Matteo Minelli, amministratore delegato di Ecosuntek.