Da Gubbio a San Paolo, Sauro Scarabotta costruisce un ponte tra la ceramica italiana e brasiliana

È in corso a San Paolo del Brasile la XXI edizione del CONTAF, il Congresso nazionale delle tecniche per le arti del fuoco, in programma dal 5 al 7 agosto. Alla manifestazione partecipa una delegazione italiana composta dall’artista eugubino Gabriele Tognoloni e dal ligure Gabriele Resmini, originario di Albisola, due centri di riferimento nella storia della ceramica italiana.

L’iniziativa è stata promossa e organizzata da Sauro Scarabotta, eugubino residente in Brasile da oltre trent’anni, chef, formatore e promotore di scambi culturali tra Italia e Brasile. Scarabotta prenderà parte al congresso anche come relatore e ha coordinato la presenza dei due artisti con l’obiettivo di rafforzare il confronto tra la tradizione ceramica italiana e la produzione artistica brasiliana.

Gabriele Tognoloni, ceramista di Gubbio, è specializzato nella tecnica del bucchero etrusco e ha maturato una significativa esperienza internazionale. La sua partecipazione consente di presentare in Brasile una lavorazione che richiama direttamente le radici più antiche della produzione ceramica dell’Italia centrale.

Gabriele Resmini è invece artista, designer e ceramista contemporaneo di Albisola. Anche lui vanta un percorso internazionale ed è presidente dell’Associazione Ceramisti Albisola e della storica Scuola comunale di Ceramica di Albisola Superiore.

La missione è sostenuta dall’Associazione degli Umbri del Brasile, con sede a San Paolo.

Nel corso del CONTAF, Tognoloni e Resmini terranno conferenze e dimostrazioni tecniche e parteciperanno a incontri con artisti, docenti, studenti e professionisti del settore. Il programma prevede uno scambio diretto di conoscenze e tecniche maturate in territori caratterizzati da una lunga tradizione nella lavorazione della ceramica.

La presenza italiana in Brasile non si limita al congresso. Un primo incontro formativo si è svolto il 3 agosto alla Scuola Italiana Dante Alighieri, mentre un secondo appuntamento è previsto oggi, 5 agosto, alle ore 14, con la partecipazione di Scarabotta, Resmini e Tognoloni.

Il 7 agosto i due artisti saranno invece ospiti della Scuola Eugenio Montale, dove incontreranno gli studenti per raccontare il proprio percorso artistico e culturale. Ad accompagnarli saranno Norma Calisti e Gildo Paradisi, rappresentanti dell’Associazione degli Umbri del Brasile.

Il programma comprende inoltre attività in atelier e altri spazi culturali di San Paolo, ampliando lo scambio oltre le giornate del congresso.

“La cultura ha la capacità di costruire ponti duraturi tra le persone – afferma Scarabotta – Oltre a portare artisti a un evento, vogliamo promuovere uno scambio di idee, tecniche ed esperienze da cui possano nascere nuove collaborazioni nonché di ispirare professionisti di entrambi i Paesi”.