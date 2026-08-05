Valfabbrica, trovato a casa della moglie nonostante il divieto: arrestato un 35enne

Un uomo di 35 anni è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Valfabbrica dopo essere stato trovato nell’abitazione della moglie, nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna.

L’intervento è scattato in seguito all’allarme trasmesso dal braccialetto elettronico applicato all’uomo. Il 35enne era già destinatario delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla coniuge, disposte nell’ambito di un procedimento per reiterati atti persecutori.

Dopo la segnalazione ricevuta dalla Centrale operativa, una pattuglia ha raggiunto immediatamente l’abitazione della donna per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dal giudice. I militari hanno rintracciato il 35enne all’interno della casa e lo hanno arrestato.

L’uomo è stato quindi condotto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Assisi, dove è rimasto a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Perugia.

Nel successivo giudizio direttissimo, il giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 35enne il divieto di dimora nel comune di Valfabbrica.