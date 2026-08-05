A Gualdo Tadino presto una nuova area camper hi-tech nei pressi della Rocca Flea

Dodici piazzole, tre colonnine elettriche, camper-service digitalizzato e un’area verde a forma di cuore: è il volto della nuova area sosta camper che sorgerà a due passi dalla Rocca Flea, a Gualdo Tadino.

La Giunta Comunale ha dato il via libera definitivo, approvando lo schema di accordo di partenariato pubblico-privato che apre la strada alla firma con la società Mc Regem S.r.l. e il progetto esecutivo per la realizzazione dell’area camper.

“Un tassello in più per un territorio che punta in maniera decisa sul turismo all’aria aperta, forte del sostegno di un finanziamento del Ministero del Turismo riservato ai piccoli Comuni italiani“, fa sapere l’ente in una nota.

Un’area attrezzata di nuova generazione per Gualdo Tadino, con un intervento che riguarderà una porzione dell’attuale piazzale in Via Zoccolanti, già di proprietà comunale e destinato a parcheggio pubblico, che verrà trasformata in un’area di circa 1.250 metri quadrati con le 12 piazzole per la sosta temporanea dei camper.

La restante superficie, di circa 1.450 metri quadrati, resterà a disposizione come parcheggio per le automobili, garantendo una capienza di circa 35 posti auto.

La nuova struttura sarà allestita con le dotazioni previste dal bando ministeriale: recinzione perimetrale con accessi automatizzati, sistema di controllo accessi, prenotazioni e pagamenti gestiti da remoto tramite piattaforma digitale, colonnine per la ricarica elettrica, area camper-service per lo scarico e il carico delle acque, illuminazione a LED, videosorveglianza e connessione wi-fi.

Sarà presente anche uno spazio verde a forma di cuore, che richiama la struttura del centro storico di Gualdo Tadino. Sarà inoltre installato un totem digitale di 55 pollici con funzione di infopoint.

L’area sarà completamente accessibile alle persone con difficoltà motorie e prevede uno spazio dedicato alla sosta con animali da compagnia, oltre a rastrelliere per le biciclette utili per chi intende percorrere la rete sentieristica dell’Appennino umbro-marchigiano.

L’investimento per la nuova area camper sosta “Rocca Flea” ammonta complessivamente a 158.594 euro, di cui 72 mila di contributo ministeriale, 53 mila di cofinanziamento comunale e 33.594 euro di cofinanziamento privato a carico di Mc Regem S.r.l., che fornirà la licenza della piattaforma gestionale, le colonnine elettriche, il box di supervisione e il sistema di controllo accessi.

La concessione di servizi avrà una durata di dieci anni, senza possibilità di rinnovo tacito, e non comporterà alcun costo di gestione a carico del Comune: le spese di gestione ordinaria, le utenze e gli oneri di funzionamento resteranno interamente a carico del concessionario.

“Grazie al bando ministeriale, al cofinanziamento comunale e all’accordo di partenariato pubblico-privato la nostra città si arricchirà dal punto di vista dell’offerta turistica di un’area sosta camper dotata di tutti i confort di ultima generazione, riqualificando una zona già utilizzata come parcheggio – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Jada Commodi – La posizione strategica a un passo dal centro storico migliorerà l’attrattività culturale e turistica di Gualdo Tadino sottolineando ancora una volta la volontà dell’amministrazione comunale di investire nel turismo all’aria aperta e potenziare i servizi offerti. Ringrazio tutti gli uffici che hanno collaborato e il progettista Massimiliano Mariani che ha saputo armonizzare l’intervento nel contesto naturale in cui è inserito”.

“La città si dota di un’infrastruttura moderna e funzionale, in grado di valorizzare le esigenze del turismo itinerante, da sempre settore a noi molto caro”, concludono gli assessori al Turismo, Gabriele Bazzucchi, e allo Sviluppo Economico e Transizione Digitale Giorgio Locchi.

La posizione a ridosso della Rocca Flea, della Valsorda e del centro storico, insieme all’attenzione per accessibilità, sostenibilità e qualità dei servizi, renderà l’area un punto di riferimento per i camperisti, con ricadute positive per la nostra montagna e l’intero territorio”.