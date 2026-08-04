Controlli dei Carabinieri nella Fascia, una denuncia per guida in stato di ebbrezza e tre segnalati per droga

Un conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, una patente è stata ritirata e tre persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. È il bilancio dei controlli svolti nel fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Gubbio nel territorio eugubino e della Fascia Appenninica.

Nel corso dei servizi, intensificati in coincidenza con la maggiore affluenza legata agli appuntamenti estivi, i militari hanno identificato circa 160 persone e controllato 100 veicoli. L’attività si è concentrata soprattutto sulle principali strade di accesso alla città e nelle aree interessate dagli eventi.

Durante i controlli alla circolazione stradale, un automobilista è risultato positivo all’alcoltest con valori superiori ai limiti consentiti ed è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia. Per un’altra violazione di carattere amministrativo è stata invece ritirata una patente di guida.

I Carabinieri hanno inoltre individuato tre persone in possesso di dosi di cocaina e hashish che sono state segnalate alla Prefettura, mentre le sostanze sono state sequestrate.

La Compagnia di Gubbio ha confermato che i servizi di vigilanza e prevenzione proseguiranno anche in occasione dei maggiori eventi che richiamano un elevato numero di persone, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al contrasto dei comportamenti illeciti.