Fossato di Vico, da sabato 8 agosto l’arte contemporanea incontra il messaggio francescano

Torna l’arte contemporanea a Fossato di Vico con la mostra “Da me a te. Trafitti dal tempo”, progetto nato nel contesto delle celebrazioni per l’ottocentenario francescano la cui anteprima si è avuta in aprile a Santa Maria degli Angeli nel contesto della fiera d’arte e antiquariato AMAB.

La mostra nasce da un’idea dell’artista Salvo Seria, volendo manifestare così uno dei fondamenti del francescanesimo: il donarsi agli altri, e raccontare del modo in cui tale principio sia anche alla base del lavoro creativo.

Gli artisti offrono individualmente l’intimità del personale mondo interiore, offrendo allo spettatore la possibilità di entrare e uscire da tali visioni, portando con sé sensazioni ed emozioni.

Patrocinata dal Comune di Fossato di Vico, l’esposizione, visitabile per tutto il mese di agosto fino al 6 settembre, è organizzata dalla Cooperativa Happennines con la supervisione del critico e storico dell’arte Andrea Baffoni.

Si sviluppa in tre luoghi espositivi: Antiquarium, Le Carceri e Auditorium San Cristoforo, ma prevede di inglobare idealmente anche le affascinanti Rughe, la cui immagine campeggia sulla locandina.

Un percorso di pittura e scultura dove il messaggio francescano viene espresso attraverso l’idea del tempo che scorre. Una relazione tra la creatività degli artisti e la storia del luogo, le tradizioni e la memoria.

Artisti partecipanti

Roberta Betti, Daniele Covarino, Angelo Dottori, Raffaella Franci, Vera Garofalo, Antonia Leonardi, Mauro Manini, Massimo Marzufero, Francesca Matteucci, Catia Mosconi, David Petri, Lorella Pittavini, Salvo Seria, Dario Silvestri, Angelo Speziale, Roberto Sportellini, Ezio Tambini

Orari apertura

Dal 9 al 23 agosto: Tutti i giorni 10:00 – 12:00 e 15:30 – 18:30

Dal 24 agosto: sabato e domenica 10:00 – 12:00 e 15:30 – 18:30

È possibile visitare la mostra anche in altri orari rivolgendosi all’Infopoint

Per informazioni e visite

[email protected] – 333 7300890