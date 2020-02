Nuova raffica di furti a Gualdo Tadino, svaligiate quattro case

Pubblicità

Ancora un pomeriggio di furti a Gualdo Tadino. Ad essere colpita questa volta, nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio, è stata la zona di viale Don Bosco e via XXIV Maggio, via Isonzo e via Edmondo de Amicis, che distano alcune decine di metri.

Quattro le abitazioni prese di mira, in una delle quali era presente il proprietario che però non si è accorto di nulla in quanto al momento si trovava in un altro piano della casa.

I malviventi, probabilmente tutti di una stessa banda, hanno agito tra le 18 e le 19, portando via valori, denaro e in un caso anche alcuni capi d’abbigliamento, lasciando sempre le stanze a soqquadro. Le indagini sono condotte dai carabinieri.