“Resto a casa, ma vedo il mondo”. L’iniziativa della Pro Costacciaro

“Non potendo svolgere la normale attività a causa dell’emergenza sanitaria e dei recenti decreti, l’unico mezzo per far sentire la nostra vicinanza è il web” Spiega così la Pro Costacciaro l’iniziativa #paeseinfinestra.

“Il mondo social è spesso criticato per il suo aspetto distaccato e freddo, ma questa volta ci permette di stare uniti anche se lontani – spiegano da Costacciaro – Oggi è sicuramente un giorno strano. La maggior parte di noi in questo momento si trova a casa, davanti ad un pc, una televisione o un libro. Ma come possiamo in un certo senso stare insieme? Il gioco è molto facile: affacciatevi alla vostra finestra e scattate una foto. Molti vedranno un bel panorama, alcuni una piazza, altri la propria dirimpettaia. Tutto e tutti possono raccontare una storia! Postate la foto su Facebook o Instagram ricordandovi di taggare la nostra pagina e aggiungete l’hashtag #paeseinfinestra. Ogni giorno raccoglieremo tutte le immagini. Non ci sono limiti alla fantasia e nemmeno geografici. Non solo panorami e scatti professionali quindi, ma anche più semplicemente la foto con la vicina del palazzo di fronte. Non ci sono limiti alla fantasia e nemmeno geografici: si parte da Costacciaro, ma vogliamo allargare l’iniziativa il più possibile. Chissà che un domani, qualcuno, decida di fare una vacanza in questi posti!