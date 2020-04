A Gualdo Tadino il primo guarito. 7 contagi nelle ultime 24 ore in Umbria, calano i positivi

Pubblicità

“Oggi vi dò una bellissima notizia: abbiamo ufficialmente il primo guarito ufficialmente da Covid-19. E’ la notizia più bella di questo periodo di emergenza – ha detto con soddisfazione, nel suo consueto videomessaggio, il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – E’ il nostro primo paziente definitivamente guarito, che può tornare a una vita normale. Altri se ne aggiungeranno la prossima settimana, poichè sono stati effettuati a tre pazienti i primi tamponi che hanno dato esito negativo (ne occorrono due a distanza almeno di 24 ore l’uno dall’altro per dichiarare definitivamente guarita una persona affetta da Covid-19, ndr), gli altri ne faranno prossimamente. Ci avviamo velocemente vero lo zero. Ma dobbiamo continuare ad avere comportamenti virtuosi”. Il primo guarito a Gualdo Tadino arriva ad un mese esatto dalla notizia del primo caso dei sette casi di coronavirus registrati in questo comune.

Continua il trend positivo in Umbria che nelle ultime 24 ore registra 7 persone positive in più, su 1.288 tamponi eseguiti, portando il totale dell’inizio dell’epidemia a 1344, ma la forbice tra gli attualmente positivi e i guariti si restringe sempre di più.

Attualmente sono 728 gli umbri ancora alle prese con l’infezione da Covid-19, con una diminuzione di 60 persone nella giornata di ieri, mentre fanno un ulteriore balzo in avanti i guariti, che arrivano a 559 (+67 rispetto al giorno precedente). Accanto i clinicamente guariti che sono 257, 37 in meno.

Nessun decesso si è verificato nella giornata di ieri, con il triste conteggio che rimane fermo a 57.

Dei 1.344 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 141 (-1); di questi 32 (+1) sono in terapia intensiva.

Continuano a diminuire le persone in isolamento domiciliare sono 1.633 (-138); sempre alla stessa data, risultano 11.146 (+606) persone uscite dall’isolamento.

Nel complesso, entro le ore 8 del 18 aprile, sono stati eseguiti 24.090 tamponi (+1.288).