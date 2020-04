100 anni di calcio a Gualdo. Vota la migliore squadra

Pubblicità

Il calcio gualdese nel 2020 “festeggia” i suoi 100 anni di storia. Correva infatti il 1920 quando si costituisce la SCAT (Sport Club Audax Tadino), che manterrà questa denominazione fino al secondo conflitto mondiale, dopodichè la squadra diventerà Gualdo, fino alla fusione del 2013 con il Casacastalda, tuttora in essere.

Così, per celebrare questa ricorrenza, Gualdo Sport e Gualdo News hanno deciso di mettere in competizione le migliori squadre della storia moderna del Gualdo Calcio per decidere qual è la formazione più amata dai tifosi.

Il lasso di tempo preso in considerazione è quello che va dalla fine degli anni ‘70 al 2013. Le annate prese in considerazione sono in base ai risultati e ai piazzamenti finali.

Sono state così selezionate 20 formazioni, dividendole per categorie di appartenenza: 8 annate per la Serie C1 e C2, 4 per la Serie D e 8 per Eccellenza/Promozione.

E’ stato redatto un tabellone dove le squadre si affronteranno in scontri diretti, al termine dei quali, in base ai voti dei tifosi, verranno decretate le migliori squadre per categoria, oltre alla migliore in assoluto. Successivamente, sempre tramite votazione online, verrà stilata anche una ideale Top 11 del Gualdo Calcio.

Il primo scontro diretto (ogni giorno ne verrà proposto uno) riguarda il campionato di Eccellenza (al tempo chiamata Promozione): il Gualdo 1980/81 che giunse quinto in campionato, lottando fino alla fine con Elettrocarbonium, Nocera, Gubbio e Assisi, e il Gualdo 1987/88 che arrivò di un soffio alle spalle del Bastia, venendo però ugualmente promosso in serie D.

