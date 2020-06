Gualdo Tadino Fase 3. Ecco il calendario delle riaperture

Pubblicità

Da oggi inizia ufficialmente la fase 3 dell’emergenza epidemiologica e a Gualdo Tadino ripartono alcuni servizi nel rispetto dei protocolli previsti per la tutela della salute.

Da oggi, mercoledì 3 giugno, via alla riapertura del Centro Sportivo “Nello Saltutti” di Via Perugia, mentre lunedì 8 giugno sarà la volta della biblioteca comunale.

Tempi un po’ più lunghi per la piscina comunale di via Valsorda, che sarà di nuovo fruibile probabilmente da sabato 20 giugno. Per questa struttura, considerato il lungo periodo di chiusura saranno infatti necessarie le verifiche tecniche e le autorizzazioni della ASL e la riapertura potrebbe anche essere posticipata di nuovo.

Ovviamente in base alle disposizioni di prevenzione Covid-19 nazionali e regionali, sono state riviste ed adeguate tutte le procedure ed i regolamenti di utilizzo dei servizi.

“Stiamo lavorando in sinergia con Asl e servizi comunali competenti – ha sottolineato l’assessore alla Cultura e Welfare Barbara Bucari – per regolamentare e autorizzare anche la riapertura di centri estivi ed altre attività sociali”.