L’Avis di Gualdo Tadino distribuirà tremila mascherine ai donatori e ai cittadini gualdesi. L’appuntamento è per martedì 9 giugno dalle 9,30, in piazza Martiri della Libertà dove verrà allestito un punto informativo Avis che provvederà a distribuire le mascherine e a promuovere la donazione del sangue.

“Abbiamo avuto a disposizione queste mascherine che abbiamo acquistato da Emoservizi dell’Avis nazionale e che provvederemo a consegnare ai gualdesi e al tempo stesso a sensibilizzarli sul valore della donazione, anche e soprattutto in questo periodo di emergenza – spiega il presidente della comunale Avis “Adriano Pasquarelli”, Francesco Macchiaroli – I dati delle donazioni della comunale gualdese anche in questo periodo di emergenza hanno retto rispetto allo scorso anno. Nel mese di aprile si sono registrate lo stesso numero di donazioni del 2019, anche se complessivamente si è registrato un minor accesso di donatori. Voglio ringraziare i donatori gualdese per la loro disponibilità e per il loro impegno. Aver comunque mantenuto alto il numero delle donazioni è stato importante. Un risultato che abbiamo potuto conseguire solo con l’appoggio dei donatori e del personale del centro prelievi dell’ospedale di Branca.”

Il modello organizzativo che ancora continua a funzionare è legato all’emergenza Coronavirus. In questo periodo, infatti, le donazioni avvengono solo per appuntamento, come concordato dalle comunali avisine del territorio che gestiscono l’afflusso dei donatori regolandone l’accesso. Le donazioni iniziano alle 7.40 e proseguono fino alle 11.30, con una cadenza di venti minuti a prelievo, al fine di evitare possibili assembramenti.