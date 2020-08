Grande successo per Suoni Controvento. Ancora tanti appuntamenti

Pubblicità

Un primo fine settimana all’insegna del sold-out ha aperto la quarta edizione di Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso dall’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore.

Lo scorso 31 luglio ad aprire la kermesse a Sigillo è stata la proiezione delle opere degli studenti dell’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, una mostra che ha richiamato grande affluenza di pubblico. I fruitori hanno molto apprezzato la riflessione degli artisti sulla condizione di isolamento e immobilità forzata che abbiamo vissuto nei recenti mesi.

Il giorno seguente il Festival si è “tinto di giallo” nella Foresta dei Faggi con il trekking con delitto “Assassinio al chiaro di luna” a cura dell’associazione Roompicapo. Un appuntamento a colpi di indagini e interrogatori che di anno in anno riscuote sempre più successo.

Sempre il primo agosto il concerto “Dall’Olimpo al Monte Cucco” ha visto piazza San Sebastiano a Fossato di Vico gremita di pubblico. Iàkovos Moysiàdis, Periklìs Vràkhnos e Alessandro Puglia hanno proposto un suggestivo viaggio sonoro alla scoperta delle musiche tradizionali montane della Grecia sulle orme del naturalista e viaggiatore Orazio Antinori. Domenica 2 agosto ha preso il via l’escape room temporanea “Il tesoro del Condottiero”, anche questa a cura dell’Associazione Roompicapo, che ha visto numerose squadre in azione alla ricerca dello scrigno del Capitano Calandrini in una frenetica corsa contro il tempo (l’escape room si protrarrà fino al prossimo 13 agosto). A fare da padrone a Pian di Spilli è stato poi Brunori Sas con un concerto acustico che rimarrà nei ricordi di tutti per l’atmosfera unica e intima che l’artista è riuscito a creare con il pubblico tra musica e dialogo. Il tutto in un contesto bucolico mozzafiato.

Dopo Sigillo, Fossato di Vico e il Monte Cucco, i prossimi appuntamenti toccheranno anche Scheggia e Pascelupo, Gualdo Tadino e Norcia con questo programma:

Sabato 8 agosto alle ore 17.00 al Bosco delle Cese sul Monte Cucco torna “Libri in Cammino”, escursione con lo scrittore e giornalista Angelo Ferracuti, che presenterà in cammino il suo ultimo libro “La metà del cielo”. Animatori del trekking letterario saranno Giannermete Romani e Giovanni Dozzini.

Alle ore 17.30 a Val di Ranco a Sigillo prenderà il via la presentazione del libro “Vivere la musica. Affrontare gli ostacoli, i cattivi maestri e le folli regole del gioco” di Motta, durante la quale il cantautore si cimenterà in canzoni in acustico. Il libro è un manuale sentimentale per mettere a nudo le nostre emozioni attraverso note e parole, e un manifesto poetico per riscoprire la vera bellezza della musica, per tornare ad ascoltarla con le orecchie, il cuore e lo stupore di un bambino. Motta dialogherà con il giornalista e critico musicale Danilo Nardoni.

Alle ore 21.30 all’Arco Etrusco di Scheggia spazio alla musica con Paisiello – Quartetto in RE minore per flauto e archi e Mozart – Quartetto in RE maggiore per flauto e archi con Giovanni Petrini al flauto, Terukazu Komatsu al violino, Madalina Teodorescu alla viola, Tommaso Bruschi al violoncello. Haydn – Trio londinese n° 1 per due flauti e violoncello con Giovanni Petrini flauto, Denise Tamburi flauto, Tommaso Bruschi violoncello. Concerto a cura del Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia.

Domenica 9 agosto l’appuntamento è alle ore 09.00 alla piazzetta di Pascelupo per un concerto-escursione che al Belvedere vedrà protagonisti Ciro Serrapica (sax contralto) e Giovanni Tramonti (sax contralto e baritono) alle ore 11.30. Percorso lungo la Forra del Rio Freddo, andata e ritorno a Pascelupo. Evento in collaborazione con il Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia, l’Associazione La Tra Montana e L’Olivo e la Ginestra.

Alle ore 17 si prosegue a Val di Ranco sul Monte Cucco con “Libri in cammino”, escursione con lo scrittore e conduttore radiofonico Luca Crovi, che presenterà il suo ultimo libro “L’ultima canzone del Naviglio”. Accompagnamento musicale di Raffaele Kohler alla tromba e Stefano Crovi alla chitarra. Animatrice del trekking letterario Anna Maria Romano.

Alle 17.30 l’Eremo di Serrasanta a Gualdo Tadino accoglierà “Face to Face”, progetto che vede protagonisti Fabrizio Bosso alla tromba e Luciano Biondini alla fisarmonica. “Face to Face”, faccia a faccia: il duo di Fabrizio Bosso e Luciano Biondini si muove tra i richiami all’estetica del jazz, la libera improvvisazione e le influenze mediterranee. Il poliedrico trombettista piemontese incontra il tocco maturo e misurato del fisarmonicista di Spoleto in un dialogo fatto di reciproco ascolto e profonda empatia. La forza e il pathos di cui sono pieni i rispettivi temperamenti musicali qualificano un progetto di grande fattura. Un dialogo tra pari, in cui non emerge una leadership, ma un interplay sempre funzionale all’espressione compiuta del discorso musicale.

Per chi non ha prenotato con CAI o l’AIGAE, le uniche modalità di accesso all’evento sono le seguenti:

dal parcheggio Rifugio Chiesetta: percorso a piedi di 3,5 km, tempo 60 minuti circa, dislivello max 350 metri. Giunti al Rifugio Chiesetta si imbocca il Sentiero Italia (SI) in direzione Serrasanta;

dal parcheggio Piazza del Mercato in via Lucantoni a Gualdo Tadino con il servizio navetta organizzato da Viaggi Tre Ponti: partenza da Piazza del Mercato fino al parcheggio Belvedere Serrasanta. Si prosegue a piedi per 300 metri lungo sentiero (o 1,1 km lungo strada sterrata), tempo 15 minuti circa, dislivello max 70 metri. Prenotazione obbligatoria: 348.6000191 (mail l.pieretti@tiscali.it)

Lunedì 10 agosto alle ore 21 in piazza Romana a Colbassano (Fossato di Vico) ad accompagnare la notte stellata più attesa dell’anno sarà la poliedrica Sara Jane Ceccarelli. Nel mondo sonoro della cantante italo-canadese convive tutta la musica della sua multiforme carriera. La sua scrittura, contaminata dal cantautorato nordamericano, si tinge di pop, blues, jazz e reggae. SJC dà vita a canzoni di cui è quindi difficile definire il genere, e che unite alla sua voce delicata e al contempo piena di energia, trascinano il pubblico in un live che tocca l’anima. Apertura di Maria Sole Fazi.

Il 13 agosto a Monte Sella a Cortigno (Norcia) tappa del “La cosa giusta TOUR2020” di Daniele Silvestri. Il cantautore sarà accompagnato dalla sua band composta da Piero Monterisi(batteria), Gabriele Lazzarotti (basso), Gianluca Misiti (tastiere e sintetizzatori), Daniele Fiaschi (chitarre), Marco Santoro (fagotto e tromba), Jose Ramon Caraballo Armas (tromba e percussioni), Duilio Galioto (tastiere).

Prosegue inoltre fino al 13 agosto presso la chiesa sconsacrata di San Cristoforo a Fossato di Vico l’escape room temporanea Il tesoro del Condottiero. Si narra che l’inestimabile e leggendario tesoro del Capitano Simone Calandrini sia sepolto nella cripta di San Cristoforo, riuscirete a trovarlo prima che le porte della stessa si chiudano per sempre alle vostre spalle? Formate la vostra squadra, avrete un’ora di tempo per riuscire nell’impresa, decifrando tutti gli enigmi che conducono alla salvezza e al tesoro.

“Quando la passione, l’impegno, la bellezza e la voglia di fare si incontrano, allora succedono belle cose, anche in momenti non propriamente facili – commenta l’arrivo di “Suoni Controvento” a Scheggia e Pascelupo il sindaco Fabio Vergari – Questo è quello che sta accadendo nei nostri territori grazie a una Organizzazione capace e Amministrazioni disponibili: natura incontaminata nella quale immergersi, borghi silenziosi da riscoprire e musica, tutta la musica, da ascoltare: questo è quello che vogliamo e questo è l’obiettivo che perseguiamo”.

“Abbiamo voluto fortemente che questo festival approdasse anche nella nostra città e nelle sue montagne – sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Gualdo Tadino Barbara Bucari – Il concerto di Bosso e Biondini a Serrasanta, un luogo di una bellezza unica e ricco di suggestioni ce lo siamo immaginati fin da subito come un modo per valorizzare con la grande musica il nostro territorio, le sue suggestioni, il suo ambiente incontaminato. I grandi eventi come questo, non portano mai solo alcune ore di divertimento, ma sono un veicolo di promozione eccezionale e di grande efficacia. Noi stiamo facendo un lavoro costante e continuo perché Gualdo Tadino, Valsorda e il Serrasanta siano maggiormente frequentati e conosciuti. L’Italia è piena di luoghi sconosciuti e bellissimi, di cultura, arte, gastronomia. Un’amministrazione pubblica non può non mettere nella sua mission, anche in un posto non propriamente turistico, la valorizzazione delle sue risorse. Questo Festival deve crescere, perché è un format innovativo, sostenibile e che può creare opportunità per i territori. Ci auguriamo che quindi tutti i Comuni di questa zona e che la Regione in primis, spendano risorse per farne uno dei grandi eventi regionali umbri”.