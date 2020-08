“Scatti d’autore”, il libro de i Giochi de le Porte presentato al sindaco

Pubblicità

È stato ufficialmente presentato ieri, lunedì 10 agosto 2020, il volume “Scatti d’autore”, dedicato all’ultima edizione de i Giochi de le Porte. Patrocinato dal Comune di Gualdo Tadino e dall’Ente Giochi de le Porte, è stato realizzato da Daniele Amoni, Christian Severini e Sofia Raggi.

Il libro raccoglie oltre 300 scatti, in 220 pagine, suddivisi in capitoli che seguono cronologicamente le varie fasi della festa, dal venerdì alla domenica, con la sessione finale dedicata ai festeggiamenti della porta vincitrice, in un caleidoscopio di emozioni catturate grazie all’abilità dei realizzatori.

I volumi verranno presentati ufficialmente alla stampa a fine agosto e al grande pubblico nei primi giorni di settembre. È già comunque possibile effettuare le prenotazioni presso tutte le librerie, edicole e cartolibrerie di Gualdo Tadino, nonché direttamente rivolgendosi agli autori ai numeri 3318512820 e 335317712.