Covid-19, otto nuovi casi positivi in Umbria. Due guariti

Pubblicità

Dopo i sei casi di ieri, oggi sono stati registrati otto nuovi positivi al Covid-19 in Umbria. Sette sono riportati dalla dashboard regionale al quale va aggiunto un nuovo caso a Umbertide comunicato dal sindaco nel primo pomeriggio: si tratta di un residente in un Comune del Nord Italia e attualmente si trova in isolamento domiciliare. Gli altri sono a Perugia (4), Castiglione del Lago, Città di Castello e Terni (1).

Complessivamente sono quindi 68 gli attualmente positivi in Umbria, di cui 5 clinicamente guariti.

Crescono anche le guarigioni di due, entrambe a Castel Ritaldi che è tornato comune Covid-free. Aumentano anche i malati in ospedale, per il ricovero di una donna di 77 anni a Terni. Complessivamente sono 10, di cui nessuno in terapia intensiva.

La situazione nei comuni vede Terni avere 19 casi, Assisi 18, Perugia 9, Passignano sul Trasimeno 7, Trevi e Spoleto 2, Stroncone, Ficulle, Orvieto, Città di Castello, Castiglione del Lago e Amelia 1. 4 sono persone provenienti da fuori regione.