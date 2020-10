Coronavirus: 65 nuovi casi in Umbria, 1 a Sigillo. Crescono ricoveri e terapie intensive

Pubblicità

65 nuovi casi di coronavirus rilevati in Umbria nelle ultime 24 ore, di cui uno a Sigillo. Il sindaco Giampiero Fugnanesi ha fatto sapere che la persona in questione “al momento è in isolamento ed è in buone condizioni di salute” e che il caso non è collegato ai precedenti.”

Continua quindi a ritmi alti il trend di nuove positività nella nostra regione, che porta le persone attualmente alle prese con l’infezione, considerati i 5 guariti di ieri, a 813.

2.278 i tamponi processati.

Con i decessi fermi a 86, il dato più preoccupante è l’aumento di ricoveri in ospedale. 2 in più quelli di ieri, che porta il totale a 52, con altre 3 persone che sono entrate in terapia intensiva, i cui reparti dei nosocomi di Perugia e Terni ospitano al momento 8 pazienti.

135 persone in più si trovano in isolamento, portando il totale a 2.761.