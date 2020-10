Pubblicità

Con l’entrata in vigore del nuovo Dpcm, anche nella Scuola Secondaria di secondo grado “Sigismondi” di Nocera Umbra le lezioni si alterneranno in presenza e in DaD (didattica a distanza).

Nella tabella sottostante viene riportata la turnazione delle classi a partire da domani, lunedì 26 ottobre, fino al 26 novembre. Per il 26 ottobre in presenza saranno le classi 3′ Ipsia, 2′ Liceo e 5′ Liceo.