Nocera: rubava nelle auto parcheggiate. Perugino denunciato dai Carabinieri

Pubblicità

I Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra, al termine di un’attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia un 65enne perugino, per l’ipotesi di furto della borsa di una donna nocerina lasciata in auto.

L’episodio è avvenuto lo scorso 24 maggio, quando la signora si era recata sul Monte Pennino di Nocera Umbra per fare una passeggiata nel bosco e aveva posteggiato la sua vettura lungo la strada. Al ritorno aveva scoperto che la portiera era stata forzata e che le avevano sottratto una borsa contenente documenti e denaro, oltre ad effetti personali.

I militari di Nocera Umbra avevano immediatamente attivato le indagini, svolgendo un’accurata attività informativa con altri comandi dell’Arma interessati da fatti analoghi ed effettuando accertamenti tecnico-investigativi sono riusciti ad individuare l’uomo che era già noto alle forze di polizia.

Gli investigatori hanno messo in correlazione questo fatto con un altro episodio avvenuto il sabato successivo, sempre nella medesima località. La stessa persona, verosimilmente, aveva fatto ritorno sul monte Pennino per colpire ancora, ma questa volta, dopo aver forzato la vettura in sosta, la proprietaria l’aveva scoperto e lui si era dileguato a bordo del proprio veicolo. I Carabinieri hanno avviato nei confronti del denunciato anche la procedura amministrativa per il divieto di ritorno nel comune di Nocera Umbra.