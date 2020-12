Ordinanza Presciutti anti Covid: dalle ore 16 in centro solo per acquisti o necessità

Pubblicità

Avrà effetto da domani, giovedì 17 dicembre, l’ordinanza firmata oggi dal sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e annunciata tramite una diretta video sui social e che è stata di poco posticipata a causa della notizia di tre contagi che sono stati accertati nella casa di riposo Easp e che hanno portato ad altrettanti ricoveri in ospedale. In totale oggi Gualdo Tadino registra 8 nuovi positivi e 1 guarito.

Tre i punti salienti che resteranno in vigore almeno fino al 10 gennaio, ovviamente in aggiunta alle norme già previste dal DPCM dello scorso 3 dicembre.

A partire dalle ore 16 e fino alle 21 si potrà accedere al centro storico esclusivamente per recarsi presso gli esercizi commerciali aperti, gli studi medici, le farmacie, gli uffici postali, bancari e assicurativi, gli uffici pubblici e quelli dei liberi professionisti, oltre che per accedere alle abitazioni private. Le zone interessate sono: Piazza Martiri della Libertà e vicoli adiacenti, Piazza Garibaldi e vicoli adiacenti, Piazza Mazzini, Piazza Soprammuro, Piazza San Francesco, Corso Italia, Largo Donatori di Sangue e la zona dei giardini pubblici.

Sarà vietata inoltre da parte delle attività di ristorazione (bar, ristoranti, pub, pasticcerie, gelaterie) la somministrazione di alimenti e bevande in pertinenze e/o spazi esterni ad essi adiacenti. Vietato anche il consumo di alimenti e bevande nei medesimi spazi e anche sostare in pertinenze e/o spazi esterni ad essi adiacenti di supermercati, centri commerciali e strutture ad essi assimilabili. La regola è valida in tutto il territorio comunale.

Per quanto riguarda i circoli ricreativi, sportivi e simili vale l’ordinanza regionale già emessa e che riguarda la loro chiusura.

Il terzo punto è l’anticipo del “coprifuoco” alle ore 21. Gli spostamenti saranno consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o motivi di salute. Il tutto resterà valido fino alle ore 6 del giorno successivo.

Pene severe per chi trasgredisce. Si va dal pagamento di multe fino a € 3.000 e la chiusura delle attività commerciali da 5 a 30 giorni. Il sindaco ha annunciato controlli rigorosi da parte delle forze dell’ordine.