Sci Club Valsorda, ecco i tratti chiusi al traffico in caso di innevamento

Anche quest’anno l’associazione sportiva Sci Club Valsorda “R. Matarazzi”, affiliata al Centro Sportivo Educativo Nazionale e al CONI, ha ottenuto il patrocinio del comune di Gualdo Tadino per l’attività di sci escursionistico a Valsorda.

Il sodalizio gualdese, presente dal 1980, ricorda con l’occasione che è stato riconosciuta l’interruzione temporanea al traffico al km. 6,500 al km. 8,15 della Strada Provinciale 239 di Valsorda. Ciò ai fini della sicurezza stradale e solo in caso di effettivo innevamento della sede stradale per mantenere e sviluppare piste di sci da fondo e percorsi turistici del comprensorio sciistico della Valsorda. I due cartelli stradali di divieto di transito in caso di innevamento, sono ben visibili in prossimità dell’ex albergo Narciso.

Lo Sci Club informa che la strada Chiavellara è attualmente occupata da un continuo e compatto innevamento. Oltre il Passo Cattio, fino a Pian delle Vescole, la quantità della neve è consistente e in alcuni tratti è stata accumulata dal vento, da rendere impossibile il collegamento stradale con Belvedere–Marche e la sua percorribilità con qualsiasi veicolo. “Valsorda – scrivono dallo Sci Club – rappresenta la terza stazione di sci di fondo della provincia di Perugia ed è sostenuta dalle amministrazioni comunali che negli anni si sono succedute. Si ringraziano gli escursionisti che hanno saputo rispettare il tracciato di sci di fondo, a tratti “scelto” da caprioli e cinghiali. La nevicate annunciate ci hanno indotto ad attivarci per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l’uso del battipista al di fuori delle piste che insistono sulle strade provinciali e vicinali. A tutti gli escursionisti raccomandiamo ovviamente di rispettare le ristrettezze dettate dai DPCM“.