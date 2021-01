Gualdo Tadino piange la scomparsa di Franco Petrini e Eugenio Brunetti

Pubblicità

A distanza di poche ore uno dall’altro sono scomparsi due personaggi storici del commercio di Gualdo Tadino: Franco Petrini, 84 anni, e Eugenio Brunetti, 88.

Franco Petrini, insieme alla moglie Diana, ha fatto nascere nei primi anni Sessanta in pieno centro storico un’attività di vendita di liquori e dolciumi, sviluppatasi nel corso del tempo con due negozi in città, all’ingrosso e al dettaglio, diventando ben presto un punto di riferimento per tutto il territorio della Fascia Appenninica.

Eugenio Brunetti, che ha un passato come ceramista ed è stato presidente della Società del Monte, ha affiancato la moglie Giuseppina e poi le figlie nell’edicola storica e negozio di fiori del centro di Gualdo Tadino, anche questa attività successivamente allargatasi in più rami del commercio.

Entrambi grandi appassionati di calcio e tifosissimi del Gualdo, sono stati ricordati anche dal sindaco Massimiliano Presciutti che li ha definiti “due pezzi di storia di Gualdo Tadino”.

Alle famiglie le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.