Vaccinazioni over 80, dal 12 febbraio il via alle prenotazioni in Umbria

Il 12 febbraio è il giorno in cui l’Umbria darà il via alle prenotazioni per le vaccinazioni Covid degli ultraottantenni. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto.

Come stabilito, saranno utilizzati i vaccini Pfizer e Moderna, indicati per questa popolazione, che prevedono l’inoculazione di una prima dose e poi il richiamo.

Il commissario per l’emergenza Covid in Umbria Massimo D’Angelo ha ricordato che il numero dei vaccini destinato alle regioni viene stabilito dalla Struttura nazionale. “Immaginiamo di somministrare a febbraio la prima dose a 20 mila ultraottantenni“ ha aggiunto.

D’Angelo ha anticipato che per le vaccinazioni sarà utilizzato un portale web apposito e l’app per i servizi pubblici. Ma saranno molto probabilmente a disposizione altre modalità per la prenotazione, quali un numero di telefono dedicato e il coinvolgimento delle farmacie e dei medici di medicina generale.