Gualdo Tadino: interventi nella zona del cimitero, Palazzo Mancinelli e Vaccara

Dopo molti anni di attesa partiranno diversi lavori nella zona del cimitero comunale e delle frazioni di Palazzo Mancinelli e Vaccara: si tratta di opere di restyling urbano (marciapiedi e rifacimento stradale) e ammodernamento dell’illuminazione pubblica.

Gli interventi riguarderanno il miglioramento della sicurezza stradale dell’area e dell’accesso al cimitero di San Facondino, in particolare la realizzazione di un marciapiede sul lato sinistro della strada in direzione Gualdo-Vaccara e la sistemazione della strada del cimitero dall’incrocio con via Flaminia all’altezza di Casale fino all’incrocio con via Flaminia in località Vaccara.

Altre opere interesseranno la pubblica illuminazione con la sostituzione delle vecchie lampade con nuove a led lungo la strada che conduce al cimitero, garantendo così un servizio efficiente e migliorativo in termini di comfort visivo, che consentirà anche un significativo risparmio energetico.

Il costo per la realizzazione degli interventi dell’area cimiteriale, che saranno eseguiti da Cave Fabriano e Gualdo Srl sulla base della convenzione tra Comune e azienda, ammonta a circa 250.000 euro.

“I lavori che interesseranno tutta l’area del cimitero – ha sottolineato l’assessore all’ambiente Paola Gramaccia – erano un impegno preso facente parte della convenzione stipulata con Cave Fabriano e Gualdo Srl che riguarda il risanamento di Colle dei Mori. Gli interventi mirano a riqualificare l’intera area del cimitero, creando dei percorsi pedonali che miglioreranno la sicurezza stradale, facilitando al tempo stesso l’accesso al cimitero da parte dei cittadini. Inoltre la sostituzione delle vecchie lampade con delle nuove a led, che è uno dei capisaldi del programma della nostra amministrazione, oltre a garantire un servizio efficiente e migliorativo in termini di comfort visivo, consentirà anche un significativo risparmio energetico e l’eliminazione dell’inquinamento luminoso”.

I lavori di restyling e messa in sicurezza nel territorio di Gualdo Tadino prossimamente interesseranno anche le frazioni di Vaccara e Palazzo Mancinelli, dove sono previsti interventi di manutenzione straordinaria, frutto di una collaborazione con i residenti, in due stralci per una cifra complessiva di circa 180.000 euro. Il primo stralcio, che partirà a breve, avrà un impegno economico di circa 90.000 euro, e riguarderà Palazzo Mancinelli e alcune strade di Vaccara.

“Realizzeremo a breve interventi significativi e importanti a Palazzo Mancinelli e Vaccara – ha dichiarato il vicesindaco e assessore alle manutenzioni Fabio Pasquarelli – dopo tanti e troppi anni di attesa da parte dei residenti, visto che le amministrazioni precedenti avevano colpevolmente e inspiegabilmente messo da parte queste due frazioni. L’attenzione a tutto il territorio è una priorità della nostra amministrazione, così come lo è il cimitero comunale per il quale abbiamo mostrato un impegno costante in questi ultimi anni, nella quale abbiamo realizzato diversi interventi di manutenzione, che hanno consentito di ridare dignità ad un luogo al quale i gualdesi tengono molto. Sulla scorta di tutto, terminati i lavori sopra menzionati, stiamo lavorando a ulteriori interventi che riguarderanno l’installazione di un impianto ad energia rinnovabile presso il cimitero stesso”.

L’amministrazione comunale, di concerto con i residenti delle singole frazioni, ha programmato nei prossimi mesi ulteriori interventi di manutenzione in altre zone del comune di Gualdo Tadino.