Tappa Tirreno-Adriatico, come cambia la viabilità a Gualdo Tadino

Parte oggi da Lido di Camaiore la 56° edizione della Tirreno-Adriatico che venerdì prossimo 12 marzo, arriverà a Gualdo Tadino in occasione della 3° tappa che prenderà il via da Monticiano, in Toscana. Ovviamente tante saranno le modifiche alla viabilità per l’occasione, contenute nell’ordinanza firmata ieri dal sindaco Presciutti e riassunte in questo articolo.

VIALE MANCINI – divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 17.00 dell’11 marzo 2021 alle ore 21.00 del 12 marzo. Divieto di transito per tutti i veicoli dalle dalle ore 6.00 alle ore 21.00 del 12 marzo.

LARGO ASS. VOLONTARI DEL SANGUE (Giardini Pubblici) – divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 17.00 dell’11 marzo 2021 alle ore 21.00 del 12 marzo. Divieto di transito per tutti i veicoli dalle dalle ore 21.00 dell’11 marzo alle ore 21.00 del 12 marzo.

VIA V LUGLIO – Divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 05.00 alle ore 21.00 del 12 marzo.

VIA G. MATTEOTTI – Divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 17.00 del 11 marzo alle ore 20.00 del 12 marzo.

PIAZZA FEDERICO II – divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 17.00 del 11 marzo p.v. alle ore 20.00 del 12 marzo.

VIA LUCANTONI – divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 07.00 alle ore 21.00 del 12 marzo.

VIA BERSAGLIERI – divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 12.00 dell’11 marzo 2021 alle ore 12.00 del 12 marzo.

VIA FLAMINIA – nel pomeriggio di venerdi sono previsti cambiamenti anche alla circolazione stradale lungo la SP 241/5 (S. Pellegrino) e sulla SR3 Flaminia nel tratto compreso tra l’intersezione con la SP241/5 e quella con via Roma, fino alla completa interruzione della circolazione stradale tra le 15 e le 19 circa. L’ordinanza invita tutti i cittadini di Gualdo Tadino a utilizzare per i propri spostamenti la variante della nuova Flaminia, che rimane pienamente transitabile con la sola eccezione della chiusura delle uscite di San Pellegrino in entrambe le direzioni di marcia.

Le limitazioni al transito ed alla sosta imposte con il provvedimento non si applicano ai veicoli appositamente autorizzati e a quelli in servizio di polizia e/o di emergenza. Per la manifestazione in programma non è prevista presenza di pubblico e quindi rimangono vietati assembramenti e raggruppamenti di persone lungo il percorso di gara.