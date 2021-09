Scuola di musica del M° Ruiz de Ballesteros: via alle iscrizioni

Pubblicità

La Scuola di Musica di Stefano Ruiz de Ballesteros, attiva ormai da diversi anni a Gualdo Tadino, apre le iscrizioni con proposte dedicate ai musicisti di tutte le età ed aspirazioni. La scuola offre corsi di strumento e canto, corsi Musicuccioli per i bambini da 0 a 3 anni, Propedeutica e Propedeutica+ (dai 3 anni in poi), Musicreativamente (con un musicoterapista professionista), oltre ai corsi per adulti, che possono essere ottimizzati secondo le esigenze dei lavoratori.

“Fin dalla nascita della nostra scuola siamo usciti dalla logica della sola lezione di strumento – dice il direttore Ruiz de Ballesteros – Chi viene nella nostra scuola si inserisce in un ambiente amichevole e divertente dove incontra diversi insegnanti e allievi. Quest’anno per esempio, oltre alle lezioni già attive da tempo, verranno fatti dei workshop di gruppo con cadenza regolare. Oltre a questo cerchiamo di coniugare la pratica musicale con l’inclusione e l’integrazione, convinti che la diversità è ricchezza. Tornerà il corso ‘Musicreativamente’, che ha già riscosso notevole successo, con il nostro musicoterapista Michele Fumanti“.

La scuola sta lavorando affinché i ragazzi abbiano maggiori spazi per esibirsi, per confrontarsi con i loro coetanei e con il pubblico, dentro e fuori le mura gualdesi. Novità di questo anno è il progetto Orchestra, che nei mesi trascorsi ha potuto realizzarsi solamente in forma virtuale.

“La scuola va oltre l’aspetto squisitamente musicale – dice l’insegnante di violino Cecilia Bellucci – Vuole creare un momento sociale e se vogliamo anche ludico tra ragazzi, prediligendo creatività e divertimento come ingredienti fondamentali per l’apprendimento e l’evoluzione personale. Gli studenti trovano degli spazi adatti e personalizzati su di loro, grazie alla cura e alla dedizione degli insegnanti“.

La sede della scuola è in via Cesare Battisti, 31. Il sito internet è www.scuolamusicagualdo.it.