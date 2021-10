I gruppi di maggioranza rispondono alla consigliera Raponi: “Il sindaco ha parlato col cuore”

Pubblicità

I gruppi di maggioranza nel consiglio comunale di Gualdo Tadino, Partito Democratico, Gualdo Futura e Forza Gualdo, rispondono alla nota della capogruppo della Lega, Alessia Raponi, che aveva criticato il sindaco Massimiliano Presciutti per le sue parole pronunciate dal palco dei Giochi de le Porte nella serata del sabato.

I consiglieri di maggioranza vedono un tentativo “di strumentalizzare ogni occasione pur di attaccare il sindaco e l’amministrazione comunale, che il primo cittadino ha fortemente voluto l’organizzazione dei Giochi de le Porte 2021, in sinergia con l’Ente e le 4 Porte, l’autorizzazione delle autorità competenti per la sicurezza e la logistica della manifestazione, come segnale di ripartenza della città di fronte all’emergenza epidemiologica che stiamo vivendo e che ha fortemente danneggiato il patrimonio sociale, culturale ed economico della nostra città e di tutti i gualdesi legato alla festa popolare più importante della città.”

“Sicuramente – proseguono – si poteva fare di più, tutto è migliorabile, dai piani della sicurezza all’effettiva e concreta messa in opera delle tanto famose “bolle”, ma è indubbio che si è cercato di conciliare al massimo le esigenze dell’evento con le restrizioni normative in vigore.”

Sull’intervento del sindaco in piazza, i gruppi di maggioranza lo definiscono “di cuore” e “non improntato su visioni demagogiche e dinamiche costruite a tavolino. E’ stato – scrivono – un discorso sul costruire, sul guardare al futuro e agli importanti obiettivi da raggiungere per il bene di Gualdo, dalla festa ai fatto di cronaca locale, ha toccato argomenti e questioni certamente divisive, ma fondamentali per Gualdo ed i gualdesi quindi invitiamo tutti a riascoltarle e valutarle come spunti di riflessione per le coscienze di tutti i cittadini.”

Pd, Gualdo Futura e Forza Gualdo esprimono quindi “massimo sostegno al sindaco e a tutti i volontari dell’Ente Giochi de le Porte e delle 4 Porte, persone che hanno messo gratuitamente professionalità e tempo a disposizione della manifestazione, alle forze dell’ordine e a tutto lo staff delegato alla sicurezza che hanno controllato le certificazioni e permesso il buon andamento delle attività, a tutti i gualdesi che hanno partecipato, in varie forme, tempistiche e modalità, al di là di tutto è stato bellissimo vedere, seppur con le limitazioni del caso, le taverne aperte, i cortei sfilare per il centro storico, i giocolieri gareggiare per il palio e tanti tanti fazzolettoni colorati camminare in giro per la città o pubblicare foto, filmati e storie nei social network.”

Le tre forze di maggioranza concludono confermando “il massimo appoggio all’azione del sindaco Presciutti, ricordando sempre che è stato eletto democraticamente dai cittadini senza colpi di stato o atti di forza, proprio per il suo modo di fare, il suo atteggiamento e la sua capacità di agire a livello amministrativo, politico e personale; chiunque non è d’accordo con il suo operato può esprimersi democraticamente nelle sedi istituzionali e nelle occasioni di confronto sui social e nelle piazze, senza strumentalizzazioni o manipolazioni di bassa lega, ma mettendoci la faccia, impegno e portando all’attenzione strumenti risolutivi non critiche di parte.”