Sabato 27 novembre torna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Conto alla rovescia per la XXV^ edizione della Giornata Nazionale della Colletta, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare per sabato 27 novembre 2021.

Gualdo Tadino, Fossato di Vico e Sigillo si preparano a scendere in campo per sostenere questo grande gesto capace di unire sotto la bandiera della solidarietà le più svariate associazioni ma anche studenti, pensionati e semplici cittadini.

L’invito alla clientela dei supermercati si è ormai consolidato negli anni: partecipare ad un gesto di gratuità totale per la condivisione di un sostegno alle persone bisognose, che ogni anno aumentano a dismisura; donando generosamente anche solo una minima parte della propria spesa alla rete del Banco Alimentare, l’associazione provvederà ad una ridistribuzione sul territorio tramite gli enti convenzionati.

Gli alimenti richiesti sono quelli a lunga conservazione (olio, scatolame vario come carne, tonno, legumi e pelati), ma in particolare quelli per l’alimentazione per l’infanzia.

Le donazioni elargite durante la Giornata della colletta alimentare andranno ad integrare quanto la rete del Banco recupera grazie alla sua attività quotidiana, combattendo principalmente lo spreco.

Lo spot con testimonial il capitano della Nazionale Giorgio Chiellini

Questo importante evento, che gode dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, é reso possibile grazie alla collaborazione dell’Esercito Italiano e alla partecipazione di decine di migliaia di volontari aderenti all’Associazione Nazionale Alpini, alla Società San Vincenzo De Paoli e alla Compagnia delle Opere Sociali.

Nel nostro territorio, si potrà fare la spesa per il Banco Alimentare: a Gualdo Tadino presso i supermercati: Gala, Coop, Conad Superstore, Eurospin e Conad City in Corso Piave, a Fossato di Vico presso il supermercato “Eccomi” ex Simply, mentre a Sigillo presso il Conad di Cesarini;

All’ingresso delle attività commerciali ci saranno dei volontari che rimarranno sul luogo per l’intera giornata e che distribuiranno un depliant illustrativo ed un sacchetto, il quale sarà riconsegnato all’uscita con il contributo spesa.

La Colletta continuerà online dal 28 novembre al 5 dicembre acquistando una card presso i Punti Vendita aderenti.

Il Banco Alimentare dell’Umbria ha voluto ringraziare la Icom di Fossato di Vico, perché anche quest’anno come negli anni precedenti metterà a disposizione gli scatoloni necessari per la raccolta dei prodotti nei supermercati e il Gruppo sportivo Avis di Gualdo Tadino per il supporto logistico offerto.