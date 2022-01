Vento fortissimo a Gualdo Tadino, piante cadute e mezzi ribaltati

Il fortissimo vento che ha spirato su Gualdo Tadino nel tardo pomeriggio di martedì 11 gennaio ha provocato diversi danni. Le folate, che secondo alcuni dati hanno superato anche i 100 km orari, hanno costretto i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana ad effettuare oltre venti interventi.

Diverse le piante abbattute, una in particolare nel centro storico di Gualdo Tadino in via Bersaglieri dove un alcune cadute si sono verificate nei pressi del parcheggio multipiano di piazza Mazzini, sfiorando anche un’auto con una persona all’interno. Divelta anche la recinzione adiacente. La strada è rimasta chiusa al traffico fino al ripristino delle condizioni di sicurezza con la rimozione delle piante. Sul posto anche la Polizia Locale di Gualdo Tadino.

In rinforzo della squadra di Gaifana è arrivata anche una squadra dalla sede centrale di Perugia con un’autoscala.

Danni anche agli infissi di alcune abitazioni, con finestre danneggiate e persiane distaccate. Le fortissime raffiche di vento hanno anche causato il ribaltamento di un camion vela nei pressi del centro commerciale Porta Nova. Anche lì sono intervenuti i vigili del fuoco.









