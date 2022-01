L’Omnicomprensivo di Nocera capofila del progetto internazionale “La città che apprende”

L’Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra sarà scuola capofila del progetto “Municipal and Schools for Learning Cities” che, con una durata biennale da dicembre 2021 a novembre 2023, avrà come obiettivo quello di costruire delle buone pratiche centrate sul principio coniato dall’Unesco delle “Learning Cities” o “Città che apprendono”.

Il progetto è fondato sul concetto di scuola come ecosistema che servirà come chiave per “rompere i muri della scuola” e trasmettere l’idea della città come aula scolastica. Iniziative tese allo sviluppo sostenibile coinvolgeranno enti pubblici del territorio e vedranno la partecipazione e condivisione delle attività scolastiche con le autorità cittadine locali, il mondo delle associazioni e le famiglie degli studenti collaboreranno a progetti di cittadinanza attiva.

Parteciperanno al progetto la città di Modin in Israele, con cui l’Istituto Superiore di Nocera Umbra ha già costruito nel settembre 2020 un progetto di gemellaggio in collaborazione con l’Ambasciata Israeliana, la scuola Platon m.e.p.e Katerini, Grecia, il Comune di Alcora, Spagna, e infine l’Università di Kuopo della Finlandia Orientale.

Sarà proprio l’Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra la scuola di riferimento del progetto che, coordinando i lavori per lo sviluppo di competenze individuali e modelli di buon pratiche, organizzerà, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Borgo del Respiro Italia, un Festival del Respiro e delle Learning Cities, inaugurando un itinerario di walkability e di detective del verde.

“Viviamo in una società caratterizzata da continui cambiamenti, in cui si ridefiniscono norme sociali, economiche e politiche; pertanto è importante che il mondo della scuola si apra e si adatti a questa rapida evoluzione, attraverso un apprendimento permanente e lavori per una società davvero sostenibile”. Così riferisce il professor Maurizio Morini, coordinatore del progetto, finalizzato a costruire una rete di comunità e di città di apprendimento e che porterà la città di Nocera Umbra ad entrare nel Global Network of Learning Cities (CNLC), sistema di città che condividono sfide, soluzioni e buone pratiche per promuovere l’apprendimento permanente nei rispettivi Paesi.