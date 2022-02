Più di un milione di euro per l’impiantistica sportiva umbra

Ammonta a 1 milione e 81 mila euro la dotazione finanziaria prevista per il Programma annuale di impiantistica sportiva 2022 destinato alle amministrazioni locali. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore allo sport Paola Agabiti, ha approvato i criteri e le modalità per l’emanazione del bando.

Le tipologie di intervento previste dal Programma sono finalizzate a sostenere il completamento, la manutenzione straordinaria, la riqualificazione e l’ammodernamento degli impianti esistenti al fine di incrementare e valorizzare l’attività sportiva sul territorio regionale.

“Con questo provvedimento – ha detto l’assessore Agabiti – la Giunta regionale dà seguito alla politica di investimento nell’impiantistica sportiva, a cui nell’ultimo biennio sono state dedicate complessivamente risorse per oltre 3 milioni e mezzo di euro. L’attenzione rivolta al settore sportivo – sottolinea – rimane centrale, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio impiantistico del territorio umbro, garantendone la massima fruibilità, oltre che la completa sicurezza”.

“Lo sviluppo e l’ammodernamento degli impianti sportivi locali – ha spiegato l’assessore – risulta determinante per incentivare e potenziare la pratica sportiva, oltre a costituire un elemento attrattivo per l’organizzazione di attività ed eventi legati al mondo dello sport, con potenziali benefici per tutto il territorio umbro”.

La predisposizione del bando è in corso, a cura del Servizio regionale Turismo, Sport e Film Commission, e verrà pubblicato nei prossimi giorni sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria.