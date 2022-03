L’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino si mobilita per l’Ucraina

L’istituto Comprensivo Gualdo Tadino si mobilita per l’Ucraina insieme alla Croce Rossa Italiana Comitato Gualdo Tadino e Gruppo Nocera Umbra e alle farmacie del territorio gualdese.

Il dirigente dell’Istituto, Fabrizio Bisciaio, grazie a un proficuo lavoro di equipe, ha dato vita ad una iniziativa umanitaria volta ad aiutare i cittadini ucraini, soprattutto studenti che devono affrontare la drammatica situazione della guerra.

E’ stata aperta una raccolta fondi per acquisto di materiali medico-sanitari che terminerà giovedì 10 marzo. La scuola permette un’azione capillare di coinvolgimento interessando non solamente gli studenti ma anche i professori, i parenti e i vari gruppi familiari. Il coordinamento sarà effettuato dal presidente della Croce Rossa locale, Roberto Gelosia.

Viene richiesta una donazione volontaria , anche minima, per essere solidali in questa situazione emergenziale. Occorrono garze, lacci emostatici, e quant’altro permetta un primo pronto intervento sul campo di guerra oltre a donazioni per permettere di affrontare situazioni più complesse e gravi.

L’istituto Comprensivo inoltre organizzerà per lunedì 7 marzo una giornata particolare di riflessione volta a risvegliare le coscienze in un’ottica di cultura della pace.

Gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado saranno impegnati sul tema della pace per produrre scritti, poesie, pensieri e disegni da inviare insieme a pacchi medicinali e alla somma raccolta ai coetanei ucraini.

L’Istituto Comprensivo accoglierà inoltre i ragazzi ucraini che sono riusciti a raggiungere i loro parenti a Gualdo Tadino e per superare le difficoltà linguistiche attiverà mediatori linguistici. Altre iniziative sono al vaglio.