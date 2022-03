Avviso esplorativo per operatori economici che vogliono ospitare cittadini ucraini

Il Prefetto di Perugia ha redatto un avviso esplorativo, pubblicato nel sito internet del Comune di Gualdo Tadino (www.tadino.it), per l’individuazione di operatori economici per l’affidamento d’urgenza dei servizi di gestione di centri di accoglienza (di cui all’art. 11 del D.Lgs. 142/2015 e al relativo schema di capitolato di appalto approvato con DM 29 Gennaio 2021) costituiti da singole unità abitative ovvero da centri collettivi con capienza fino a 50 posti, situati nel territorio della provincia di Perugia, in favore di cittadini ucraini.

Possono aderire all’avviso anche tutti gli operatori economici del territorio di Gualdo Tadino che ne abbiamo i requisiti.

La Prefettura di Perugia ha la necessità di individuare, nell’ambito della Provincia di Perugia, strutture idonee all’accoglienza dei profughi, messe a disposizione da soggetti di accoglienza dei suddetti profughi, mediante la stipula di apposita convenzione.

I servizi consistono nella messa a disposizione di posti di accoglienza, in strutture ricettive idonee, e nell’erogazione dei relativi servizi. Gli immobili dovranno rispettare i requisiti dell’avviso pubblicato ed in base alle tipologie di strutture messe a disposizione e tenuto conto delle prestazioni erogate saranno riconosciuti dei corrispettivi in denaro. Tutti i dettagli sono contenuti nella scheda inserita nel sito del Comune di Gualdo Tadino (www.tadino.it).

SCARICA L’AVVISO

SCARICA LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

La manifestazione di interesse dovrà pervenire alla Prefettura di Perugia, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: ammincontabile.prefpg@pec.interno.it.

Le offerte pervenute successivamente al termine sopra indicato e alla stipula delle convenzioni, saranno valutate per le esigenze che eventualmente si manifesteranno successivamente.