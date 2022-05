Nocera Umbra al centro di iniziative culturali: accordo tra Unistrapg, Comune e Omnicomprensivo

Nocera Umbra sarà protagonista di iniziative culturali e di approfondimento. In questo senso è stato firmato un accordo tra il Comune di Nocera Umbra e l’Università per Stranieri di Perugia, collaborazione in Ricerca, Didattica e Formazione.

Una collaborazione avviata già nel 2019 che ha visto protagonisti i docenti, il dirigente Leano Garofoletti e soprattutto gli studenti del Liceo delle Scienze Umane come ampliamento dell’offerta formativa.

Un risultato prestigioso per Nocera che potrà avvalersi della collaborazione di una delle più importanti istituzioni culturali della regione.

Le iniziative culturali saranno svariate e con un’importante ricaduta sul territorio: dalla ricerca di modelli di sviluppo sostenibili e compatibili con l’ambiente, la promozione e la valorizzazione del patrimonio ambientale, in modo particolare la Biblioteca Piervissani che contiene un importante patrimonio librario, lo studio del “city branding” ossia la sostenibilità culturale che intende valorizzare dal punto di vista storico artistico e comunicativo gli stemmi, le insegne, i simboli dei palazzi nocerini e della città, la formazione di questioni di carattere internazionale ospitando conferenze e incontri di geopolitica.

Potranno partecipare ad iniziative di approfondimento culturale anche studenti stranieri provenienti da ogni parte del mondo che saranno invitati a prendere parte a seminari, conferenze e incontri culturali. L’esito di questo accordo che ha visto come protagonisti l’Università, il Comune di Nocera Umbra e l’Istituto Omnicomprensivo rende soddisfatti e fiduciosi tutti i protagonisti per un effetto positivo sulla città e sul futuro dei giovani.