Bimbo Day, il centro storico di Gualdo Tadino diventa un parco giochi

Due giorni di eventi dedicati ai più piccoli animeranno la città di Gualdo Tadino il prossimo 24 e 25 giugno in occasione del Bimbo Day, in cui il centro storico diventerà un parco giochi con laboratori e animazioni. L’iniziativa fa parte di “Estate – Gualdo Tadino – Tradizione, Cultura, Emozioni 2022“, promossa dall’Amministrazione Comunale.

“Abbiamo voluto fortemente promuovere per il terzo anno una due giorni dedicata ai bambini e alle famiglie – ha detto l’assessore alla cultura Barbara Bucari – Quest’anno potremo finalmente svolgere il Bimbo Day senza le restrizioni dovute alla pandemia. I bambini hanno bisogno di stare insieme e condividere giochi e momenti di crescita. Per questo l’evento prevedrà, oltre alle attrazioni ludiche, anche diverse attività didattico ricreative. Ci aspettiamo un centro storico pieno della parte migliore di questa società: i bambini e le famiglie, di mamme, papà e nonni. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le associazioni che hanno aderito senza indugio al nostro appello a partecipare, a dimostrazione dell’importanza di questo evento che ormai è diventato un appuntamento cardine della programmazione estiva gualdese”.

Il Bimbo Day coinvolgerà tutto il centro storico cittadino, da Corso Italia fino ai Giardini Pubblici, inclusa Piazza Soprammuro. Le attività si svolgeranno nei giorni 24 e 25 giugno con i seguenti orari: venerdì 24 giugno a partire dalle 17 fino alle 23; sabato 25 giugno dalle ore 10 fino alle 23.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO.