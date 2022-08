Elezioni, Presciutti candidato? “Solo se ci sarà una nuova fase nel Pd regionale”

I partiti stanno stringendo per definire le candidature in vista delle prossime elezioni politiche e in casa del Partito Democratico più di una voce indica come uno dei nomi più papabili quello del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti.

Interpellato nei giorni scorsi al riguardo da Radio Tadino, nel corso della trasmissione “Di tutto un po’”, Presciutti non ha negato. “Il presidente nazionale di Ali Matteo Ricci (Presciutti è presidente regionale, ndr) insieme ai vertici regionali del mio partito mi hanno chiesto una disponibilità – ha risposto – Ho detto che ci sono, saranno però i vertici in questo fine settimana a decidere”.

Al riguardo oggi, insieme all’ex sindaco di Narni Francesco De Rebotti anche lui indicato come candidato tra le file dei Democratici, Presciutti ha però inviato una lettera al segretario nazionale Enrico Letta nella quale evidenzia le “numerose sollecitazioni che provengono da cittadini, amministratori e importanti pezzi della società civile umbra ai rappresentanti politici e istituzionali del Pd umbro, per valorizzare le figure di amministratori e Sindaci nella prossima tornata elettorale”.

Presciutti e De Rebotti chiedono che il Pd nazionale li “deve mettere nelle condizioni di lavorare al meglio nella nostra regione, lasciandoci gli spazi necessari per proseguire il percorso di ricostruzione del nostro partito, di rappresentatività e radicamento vero nei territori umbri, e non ultimo, di credibilità verso i nostri iscritti e simpatizzanti.”

“Se il Pd nazionale imporrà logiche diverse da quelle che partono dal sentire comune della nostra comunità umbra – scrivono ancora – dovrà assumersi la responsabilità dell’insuccesso a cui sarà destinata la campagna elettorale ormai entrata nel vivo, in termini di astensionismo e di allontanamento degli iscritti dal nostro partito.”

“In considerazione di ciò la nostra disponibilità è legata esclusivamente all’apertura di una nuova fase che va percorsa fino in fondo con coraggio e determinazione, senza soccombere all’istinto di conservazione”, concludono Massimiliano Presciutti e Francesco De Rebotti.