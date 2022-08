Il 4 settembre l’Avis di Sigillo festeggia i 50 anni con una giornata ricca di eventi

Anche quest’anno domenica 4 settembre si rinnova a Sigillo l’appuntamento con la Festa del Donatore: un appuntamento davvero speciale per la comunale sigillana poiché cade nel 50esimo anniversario della sua costituzione, avvenuta l’8 gennaio del 1972.

Sarà una giornata ricca di eventi, per ringraziare i donatori in primis ma anche tutti coloro che in questi anni si sono alternati, si sono adoperati e si adoperano quotidianamente, in maniera umile e silenziosa, per diffondere i valori della donazione del sangue e del volontariato.

Alle ore 8,30 è prevista l’accoglienza dei donatori e delle Avis consorelle presso la sede dell’associazione, sotto le logge comunali. A seguire, alle 9, il taglio del nastro in Piazza Martiri, che darà il via ufficialmente alla giornata e alla settima edizione della “Pedalata del Donatore”, organizzata dalla Asd MTB Sigillo. Alle 9,30 messa presso la Chiesa di S. Andrea Apostolo.

Alle 10,15 il corteo con la Banda Comunale di Scheggia e Pascelupo “Enrico Cinti” e la deposizione di una corona di alloro presso il monumento dedicato agli avisini defunti. Alle 11,30 il saluto alle Autorità e l’assemblea dei soci presso il Parco di Villa Anita, con a seguire un piccolo aperitivo per tutti.

Alle ore 13 il pranzo sociale aperto a tutti, soci Avis e non soci, che quest’anno si terrà presso l’agriturismo ristorante “Villa Dama”, in località Torre dell’Olmo (Gubbio), al costo di 35 euro a persona, con uno sconto di 5 euro riservato a tutti i donatori.

La parte conclusiva della giornata è prevista alle ore 18 in Piazza Martiri con la cerimonia di premiazione dei donatori benemeriti e l’esibizione degli “Sbandieratori Città di Gubbio”.

Per informazioni e per le prenotazioni per il pranzo, si possono contattare i seguenti numeri:

3409163045 (Giacomo)

3339084787 (Silvia)

3385402558 (Franco)