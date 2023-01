Incontri di scienza e filosofia per gli studenti dello Scientifico del “Mazzatinti”

E’ tempo di Festival di Scienza e Filosofia, la manifestazione che ogni anno raccoglie a Foligno i più grossi studiosi di scienza e di filosofia, in un festival dal sapore sempre più internazionale.

Gli studenti del Liceo Scientifico del “Mazzatinti” di Gubbio partecipano attraverso un significativo PCTO (ex alternanza scuola/lavoro) collegato anche al Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno con progetto triennale “Il pensiero scientifico e letterario”.

In questi giorni gli studenti hanno incontrato il filosofo della scienza Silvano Tagliagambe e il linguista Massimo Arcangeli per il Modulo 2 “Spazio, Suono, Movimento”.

Il progetto, che coinvolge gli studenti dello scientifico del Mazzatinti, è teso alla separazione tra un pensiero “scientifico”, con la sua “modellizzazione”, e un pensiero “letterario”, con la sua “narrazione” , per arrivare ad una elaborazione – o la rielaborazione – di un pensiero “umanistico” comune che li coinvolgerà come “Ambasciatori di Scienza e Filosofia” fino ad aprile con incontri con scienziati e letterati, come l’astrofisica Patrizia Caraveo, e che si concluderà con la partecipazione alla Festa di Scienza e Filosofia di Foligno.