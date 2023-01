Istituto Casimiri, agli studenti Cambridge i libri di testo offerti da Birra Flea ed Ecosuntek

Un significativo esempio di sinergia fra scuola e territorio quello della consegna, martedì 16 gennaio, agli studenti della 1^C del Liceo scientifico “Cambridge” dell’Istituto “Casimiri” di Gualdo Tadino dei libri di testo offerti dalle società Birra Flea ed Ecosuntek di Matteo Minelli.

Da quest’anno scolastico, infatti, in una sezione del Liceo Scientifico è stata inserita una curvatura internazionale con il progetto Cambridge International School, che consente ai ragazzi di approfondire l’inglese attraverso l’approccio metodologico dei paesi anglosassoni, utilizzando la lingua straniera per studiare anche altre discipline del percorso di studi.

Il dirigente scolastico del Casimiri, Sabrina Antonelli, consegnando agli studenti i libri dei subject “English as a Second Language” e “Biology”, ha ringraziato la dottoressa Maria Cristina Cocchi, membro del consiglio di amministrazione di Birra Flea, plaudendo al generoso gesto di mecenatismo che supporta concretamente le famiglie nel percorso di eccellenza intrapreso dai propri figli ed ha evidenziato come tale contributo rappresenti anche un tangibile riconoscimento all’attività svolta dal “Casimiri”, che da sempre è in prima linea nella valorizzazione della città di Gualdo Tadino e del comprensorio.