Patrizia Parlanti a Casa San Remo con il suo libro “Per Alisia”

Ci sarà anche un’ospite gualdese al Festival della Canzone Italiana di San Remo che andrà in scena fino all’11 febbraio.

Patrizia Parlanti verrà intervistata alla Vetrina di “Casa San Remo Writers” per parlare del suo libro “Per Alisia”, nel quale racconta l’esperienza di vita vissuta con sua figlia Alisia, con una dedizione totale ed un amore infinito per sostenerla nell’affrontare le difficoltà della vita che per lei sono più difficili da superare.

Casa San Remo Writer è uno degli spazi previsti nel contenitore “Casa San Remo” nel Palafiori (dal 5 all’11 febbraio) e che è dedicato all’incontro tra scrittori (alcuni affermati e altri, come Patrizia, all’esordio assoluto) e pubblico. Ed è anche un luogo di incontro tra musicisti, giornalisti e personaggi dello spettacolo.

Una visibilità importante per Patrizia Parlanti che, con questa iniziativa editoriale (pubblicata da Bertoni Editore), si è data l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche.

Un impegno che continuerà anche con altre iniziative rilevanti. Patrizia, infatti, ha preso contatti con gli organizzatori della Maratona Telethon per inserire, tra gli obiettivi, anche la ricerca sulle malattie genetiche.

Casa Sanremo è realizzata dal Consorzio Gruppo Eventi in partnership con Rai Pubblicità, ed è trasmessa in streaming su Casa Sanremo TV (dall’app e dal sito) oltre che sulla pagina Facebook ufficiale di Casa Sanremo.

Patrizia Parlanti sarà intervistata per 60 minuti alle 16,30 di giovedì 9 febbraio e la registrazione sarà disponibile anche su YouTube.