Il Lions Club dona al Banco di Solidarietà buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Continua la preziosa collaborazione per le famiglie bisognose del territorio tra Lions Club Gualdo Tadino e l’Associazione Banco di Solidarietà, presiedute rispettivamente da Sissi Palmieri e Giuseppe Ascani.

In vista dell’approssimarsi delle festività pasquali il Lions Club ha donato alcuni buoni spesa da consegnare direttamente alle famiglie in difficoltà ma nello stesso tempo utili anche per l’acquisto di generi di prima necessità da parte del Banco stesso per l’approvvigionamento del magazzino.

Tale donazione risulta particolarmente preziosa, particolarmente in questo delicato periodo visto che, a causa delle sempre crescenti difficoltà economiche, le scorte di generi alimentari del Banco cominciano a scarseggiare, rendendo sempre più difficoltoso fronteggiare le situazioni di povertà presenti sul territorio.

“Voglio esprimere un ringraziamento particolare al Lions Club di Gualdo Tadino, alla presidente Sissi Palmieri e a tutti i soci – ha dichiarato il presidente del Banco di Solidarietà Giuseppe Ascani – per continuare a starci vicino in questa nostra attività di assistenza. Purtroppo le risorse non sono infinite e quindi la sinergia tra associazioni come le nostre diventa fondamentale per riuscire a dare risposte ai bisogni sempre crescenti dele famiglie del territorio”.