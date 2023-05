Dimissioni Bucari, i gruppi di maggioranza: “Massimo sostegno al sindaco”

In seguito alle dimissioni dell’assessore Bucari, i gruppi consiliari di maggioranza all’interno del consiglio comunale di Gualdo Tadino (Partito Democratico, Gualdo Futura e Forza Gualdo) ribadiscono il “massimo sostegno al sindaco Massimiliano Presciutti di fronte a strumentalizzazioni e ricostruzioni fantasiose, assolutamente lontane dalla verità”.

Per i tre gruppi consiliari “le dimissioni di un assessore rientrano in legittime scelte personali e politiche degli stessi, accadono in innumerevoli amministrazioni ed essendo nomine fiduciarie del primo cittadino spetta a lui soltanto valutare le scelte da intraprendere, nella massima autonomia di giudizio, visione e rapporto umano. Da parte nostra, c’è sempre stata e ci sarà sempre la piena collaborazione per condividere le scelte amministrative e le politiche a favore della città, in linea con il programma elettorale votato dai gualdese nell’ultima consultazione.”

Pd, Gualdo Futura e Forza Gualdo evidenziano che la giunta gode di “una maggioranza granitica che vede i 10 consiglieri della coalizione di centro sinistra, compatti e propositivi, a sostegno dell’amministrazione comunale, alla quale non è mai mancato il voto a favore di tutti noi, dopo riunioni di maggioranza e confronti sui singoli temi, su tutti i provvedimenti presentati, nei consigli come nelle commissione consiliari, sia dal sindaco che dagli assessori.”

Al centrodestra, che aveva parlato di “misero epilogo dell’amministrazione Presciutti”, i gruppi di maggioranza ricordano “quello che hanno fatto loro per Gualdo in nemmeno 5 anni di mandato, dai progetti incompleti e fallimentari ai debiti fuori bilancio per le manifestazioni culturali, passando per l’abbandono delle frazioni alla scarsa progettualità a lungo periodo, con la totale incapacità di relazionarsi fra loro e sostenere l’amministrazione Morroni, portando al commissariamento della città, dopo mesi di dimissioni continue di assessori e consiglieri. Prima di speculare su dinamiche interne che nemmeno conoscono a pieno e che di certo non compromettono la città, consigliamo di rimembrare approfonditamente su quanto fatto da loro stessi nel 2013.”

Pd, Gualdo Futura e Forza Gualdo concludono sottolineando che “l’amministrazione Presciutti proseguirà fino alla naturale scadenza del mandato amministrativo, con l’appoggio dei gruppi consiliari di maggioranza, al fine di concludere le svariate progettualità in corso, in particolare i progetti a lungo periodo connessi al PNRR e ad altri bandi che sono stati vinti e finanziati grazie alla sinergia fra gli uffici comunali e gli assessori di competenza, lasciando la città con i conti in ordine, nuove strutture, spazi riqualificati e tanti investimenti concretizzati, oltre a quelli da lasciare alla prossima amministrazione, grazie ai 10 anni di buon governo.”