Pranzo del Portaiolo e ultime prove ufficiali, conto alla rovescia per i Giochi de le Porte

Domenica 17 settembre è il giorno del “Pranzo del Portaiolo“, vero e proprio preludio, insieme alle ultime prove ufficiali del pomeriggio, alla quarantacinquesima edizione dei Giochi de le Porte che inizieranno nel successivo fine settimana.

Intanto domani pomeriggio, sabato, a partire dalle 13,30 saranno arcieri e fiondatori a saggiare il palchetto con le prove dei tiratori. Cinquanta i minuti riservati ad ogni Porta per valutare, da parte dei responsabili, lo stato di forma dei propri giocolieri in vista della sfida del 24 settembre.

Il Pranzo del Portaiolo e le ultime prove dei somari in piazza, porteranno nelle taverne prima e nel centro storico di Gualdo Tadino poi tantissime persone, che già nelle due domeniche precedenti si erano riversate in massa in piazza Martiri.

Porta San Martino, come da diversi anni a questa parte, metterà in palio il trofeo “Tonino Parlanti”, in ricordo del portaiolo giallorosso prematuramente scomparso, riservato all’equipaggio che farà registrare il miglior tempo nella prova a carretto. Da quest’anno verrà assegnato anche un riconoscimento messo in palio da Adoc centro medico per il vincitore della prima prova della corsa a pelo.