Gualdo Tadino, riaperto lo stadio “Carlo Angelo Luzi”

E’ stato riaperto questa mattina, sabato 14 ottobre, lo stadio Comunale “Carlo Angelo Luzi” di Gualdo Tadino dopo la conclusione dei lavori che hanno visto un profondo restyling degli impianti e del manto erboso.

Al taglio del nastro erano presenti l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Presciutti, il presidente del Coni Umbria, Domenico Ignozza, il consigliere della FIGC Umbria, Simone Ortenzi, e il comandante della Compagnia Carabinieri di Gubbio, il capitano Fabio Del Sette.

Il Comune di Gualdo Tadino, che non affiderà lo stadio in gestione ma lo affitterà direttamente a chi ne farà richiesta, ha effettuato i lavori prevalentemente ricorrendo a personale interno. Il rifacimento del manto erboso e dell’impianto di irrigazione è stato commissionato alla ditta Green Service Center.

I lavori hanno riguardato:

– Realizzazione impianto irrigazione;

– Rifacimento manto erboso;

– Completa sostituzione degli elementi dal campo da gioco (porte, bandierine);

– Adeguamento impianto elettrico e termosanitario;

– Adeguamento degli spogliatoi e servizi igienici con abbattimento barriere architettoniche;

– Rifacimento pavimenti e rivestimenti degli spogliatoi;

– Tinteggiatura e coibentazione spogliatoi.

“Oggi finalmente riconsegnamo alla nostra città lo stadio Carlo Angelo Luzi – ha detto il sindaco Presciutti – e voglio ringraziare tutti coloro che in questi mesi hanno lavorato per ridonare alla comunità questo importante impianto. Parlo quindi degli operai e delle strutture comunali, delle imprese private che hanno partecipato alle manutenzioni dei locali interni e della Green Service, che si è occupata del rifacimento del manto erboso. Vista la situazione iniziale dell’impianto, in particolare la pessima condizione del campo, non era scontato vedere oggi un manto erboso di questo livello, che è tornato ad essere uno dei migliori in Umbria. Per mantenerlo al top seguiremo il piano di utilizzo che la Green Service, che effettuerà la manutenzione, ci ha consegnato, perché vogliamo che duri a lungo nel tempo. Infine, per completare del tutto il restyling del Carlo Angelo Luzi, stiamo lavorando anche per realizzare presto una nuova pista di atletica che sostituisca quella vecchia.”

Presciutti ha detto che Gualdo Tadino dovrà diventare la “Città dello Sport“. Per questo, ha evidenziato, tra pochi giorni verrà inaugurato, dove sorgeva il vecchio campo sportivo di via Lucantoni, un nuovo Centro di Atletica Leggera Indoor, “unico nel suo genere nel Centro Italia”, ha sottolineato il primo cittadino gualdese.

Ha quindi ricordato la sistemazione nei mesi scorsi dei campetti di San Rocco e, con i fondi del Pnrr, la realizzazione di due nuove palestre presso le scuole di Cerqueto e Cartiere e, infine, un intervento nell’Antistadio “Nello Saltutti” che necessita di un nuovo fondo in erba sintetica. “Saranno circa 5 i milioni di euro di investimento destinati a tali lavori”, ha concluso.

“Quello di oggi è un evento molto importante per lo sport umbro e la nostra Federazione – ha commentato il consigliere della FIGC Umbria, Simone Ortenzi – perché lo Stadio Carlo Angelo Luzi rappresenta da sempre un pilastro per la nostra Regione.



















































































“Ringrazio l’amministrazione comunale – ha concluso il presidente del Coni Umbria, Domenico Ignozza – per questi interventi effettuati che hanno permesso di riconsegnare uno spazio sportivo così importante alla comunità di Gualdo Tadino. Lavori realizzati benissimo sia all’interno che all’esterno dell’impianto, con un campo di gioco che è ora bellissimo. L’amministrazione comunale di Gualdo Tadino è sempre sensibile sul tema dello sport e dell’impiantistica che è fondamentale per praticarlo. Ricordo infatti che lo sport senza impianti adeguati non può esistere”.

Lo stadio comunale Carlo Angelo Luzi, rinnovato, vedrà svolgersi la prima partita di calcio nella giornata di domani 15 ottobre, con il Cerqueto che affronterà l’AMC 98 per il campionato di Promozione.