Ecosuntek, perfezionato l’acquisto del 46,775% di +Energia. Minelli: “Completata l’offerta del gruppo”

Ecosuntek S.p.A. ha completato l’acquisto della partecipazione del 46,775% di +Energia S.p.A. tramite la controllata Eco Trade S.r.l., per un prezzo di acquisto di 23 milioni di euro.

+Energia opera ormai da circa 15 anni nel libero mercato della vendita di energia elettrica ed è società accreditata presso l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico. Sin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2008, +Energia sì è affermata come realtà dinamica ed innovativa, diventando in breve una delle primarie società energetiche operanti nel libero mercato in tutto il territorio nazionale.

La società ha aperto varie sedi commerciali operative: Roma, Milano, Bologna, Civitanova Marche, Avellino e Pescara. A queste vanno affiancate le sedi dei business partners di +Energia che operano nelle principali città italiane e la sede centrale dell’azienda in Umbria.

Questa operazione permette al Gruppo Ecosuntek di completare la filiera che va dalla produzione, al dispacciamento e sino appunto alla vendita ai clienti finali sull’intero territorio nazionale.

“Questa importante acquisizione rappresenta per Ecosuntek la posa definitiva del tassello mancante per rendere completa l’offerta del gruppo – ha commentato l’amministratore delegato Matteo Minelli – Il gruppo Ecosuntek si occupa dell’intera gestione della filiera energetica, dalla produzione alla distribuzione e vendita al settore privato e business su territorio nazionale. Grazie a questa operazione, potremmo espandere ulteriormente la nostra penetrazione nel mercato, in particolare nel settore retail che riteniamo possa avere importanti margini di crescita nei prossimi anni. Non potevamo scegliere partner migliore di +Energia per accompagnarci in questo percorso. Un passato di 15 anni nel mercato di vendita dell’energia e l’apertura all’innovazione hanno reso +Energia l’interlocutore ideale per il nostro progetto. Adesso possiamo dire di rappresentare un’offerta a 360 gradi, con basi solide, nella filiera energetica nazionale pronta a sfruttare le occasioni del mercato. E soprattutto si tratta di un’offerta basata sull’energia rinnovabile che sta vivendo un periodo di crescita senza precedenti, oltre ad avere un basso impatto ambientale”.